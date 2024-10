Pět vylepšení, která by se hodila aplikaci Google Peněženka. Hlavně přehlednější karty a jejich přesuny

Aplikace Peněženka od Googlu u Androidu dávno neslouží jen k uložení zdigitalizované platební karty pro účely bezkontaktního placení mobilem. Postupem času získává nové funkce, byť nejdále je rozhodně v USA, kde je možné v rámci beta režimu do Peněženky přidat i doklady o cestovním pasu. Třeba v Evropě se dočkáme v samostatné aplikaci až v roce 2030. U nás je možné peněženku použít alespoň pro uložení jízdenek či různých slevových kartiček.



Peněženka a Apple Wallet, ze které by se mohl Google částečně inspirovat...

Aplikace Peněženka však, stejně jako další produkty od Applu, není bezchybná. Pokud máte v aplikaci více karet, přesouváte mezi nimi pohyby do stran. Pokud jich ale máte opravdu hodně, může být problém rychle najít kartu, kterou zrovna chcete použít pro placení. Právě to má daleko lépe zpracovaná Apple Wallet. Karty jsou zde zobrazeny pod sebou, takže ji často najdete „na první dobrou“.

Peněženka by mohla být přehlednější

Karty se v aplikaci nezobrazují pod sebou, protože zbytečně velkou část displeje vyplňují slevové, dárkové a věrnostní kartičky a další nafocené dokumenty (QR, barkód), které využijete jednou za čas, a mnohem více by jim slušelo schování do podnabídky. A pokud střídáte telefony a využíváte k přesunu oficiální mobilní aplikace, je velká škoda, že do nich Google nezahrnuje i platební karty. Zatímco ostatní kartičky jsou svázané s vašim účtem a přenesenou se, karty musíte v novém telefonu opětovně přidat.

Ano, nemusíte vyplňovat kompletní detaily karet, stačí vybrat z těch, které jste u svého účtu už použili. Ale musíte znovu přidat bezpečnostní kód a projít celým procesem aktivace karty. Google by přitom mohl mezi telefony přenést digitální token karty, která by platila na novém telefonu, a na tom předchozím by byl deaktivovaný. U jedné karty to je asi jedno, pokud jich však máte třeba pět - soukromá, firemní, rodinná, stravenková, benefitní... zabere jejich přidání spoustu času.

Pokud telefonem platíte, využívá se karta, kterou máte uvedenou jako defaultní. Androidy však znají svou, a pokud mají aplikace udělené oprávnění, ví o tom, kde se nacházejí. A v závislosti přesné lokaci by pak už bylo relativně snadné nastavit kartu daného řetězce nebo služby jako aktivní. Telefon by o tom informoval třeba notifikací v horní liště. Anebo by mohly být poslední použité karty zobrazeny alespoň v horní části aplikace pro rychlé použití.

Poslední výtku máme k detailu uložené karty. Abyste zjistili detailní historii transakcí nebo kartu nastavili jako aktivní, musíte ji zvolit a přejít na nabídku se třemi tečkami. A ta je prakticky zbytečná, protože celé menu by mohlo být hned součástí první obrazovky, a nebo jen ve vyskakovacím okně při prvním výběru karty.

Ano, uvítali bychom i to, že při transakci do pětistovky po nás telefon nebude chtít zadat zámek displeje, protože uběhla dlouhá doba od posledního odemknutí telefonu. Historii však zpět už nevrátíme, toto pravidlo začalo platit letos v březnu, a nic se na tom v dohledné době nezmění.

Via 9to5google