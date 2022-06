Philips Screeneo U4. Kompaktní projektor, nejen k mobilu, se hodí i do extrémně malých prostor

Na portálu Indiegogo aktuálně dominuje kompaktní projektor Philips Screeneo U4, který je určen do stísněných prostor. Původně vytyčený cíl 300 tisíc EUR (7,4 mil. Kč) se podařilo vybrat doslova za pár hodin! Do konce kampaně přitom zbývají ještě necelé tři týdny, a autoři projektu už od zájemců vybrali 2,4 milionů EUR! I na tom se ukazuje, že přenosný projektor s širokou konektorovou a bezdrátovou kompatibilitou je něco, co na trhu citelně chybí. Jaké jsou tedy největší přednosti tohoto projektoru?

Tento DLP projektor na stěnu promítne 80" obraz ve Full HD rozlišení s 60 fps, a stačí mu k tomu pouze 30cm vzdálenost od stěny, pokud jej dáte o deset centimetrů blíže, obraz bude mít 60" úhlopříčku. Pokud máte místa více, dostanete se až na 120 palců, pokud máte prostoru opravdu málo, je stropem 35 palců. Obraz tak dostanete na stěnu i ve velmi malých pokojích. Projektor samozřejmě podporuje automatické korekce obrazu, HDR10 a také dokáže automaticky zaostřovat.



Přenosný projektor od Philipsu můžete využit i k projekci obrazu z telefonu, tabletu či notebooku. Na zádech jsou i dva konektory HDMI, sluchátkový jack a USB

U tohoto kompaktního projektu je zajímavá konektorová výbava. Do USB-A připojíte flash disk či pevné úložiště, do sluchátkového jacku zapojíte repráčky nebo sluchátka. Dva konektory HDMI 2.1 zajistí 4K vstup z počítače, herní konzole, Apple TV, O2 TV, apod. A to až při 60 fps. Duální Bluetooth 5.0 zase obstojí při připojení zcela bezdrátových sluchátek, Bluetooth repráčků, tabletů, smartphonů nebo notebooků. Třeba při poslechu do dvou bezdrátových sluchátek si každý z uživatelů může nastavit svou vlastní úroveň hlasitosti.

Součástí projektoru je i zvukový systém 2.1 o maximálním výkonu 2 × 15 W, pokud tedy zrovna neprojektuje obraz, můžete Screeneo U4 využít i jako bezdrátový reproduktor. A pokud máte zařízení čistě na projekci obrazu, životnost LED lampy je 30 tisíc hodin. Musíte však počítat s tím, že jas projektoru je pouze 400 ANSI lumenů (resp. 850 lumenů), i tak je to však o dost lepší, než u Samsung The Freestyle. Rozměry samotné krabičky jsou 124 × 82 × 224 mm. Váha je symaptických 1,4 kilogramu.

Představení přenosného projektu Philips Screeneo U4:

Součástí základní krabice je i nabíječka a dálkové ovládání, projektor na Indiegogo vychází v dočasné v akci na 619 EUR, což dělá zhruba 15 tisíc korun. Jeho běžná cena je přitom dvojnásobná. K prvním zájemcům se projektor dostane v letos v září.