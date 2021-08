Pilot otestoval chytré hodinky při akrobatickém letu. Co naměřily?

Akrobatický pilot a vítěz leteckého seriálu Red Bull Air Race Martin Šonka je jedním z českých ambasadorů značky Huawei. Firma nyní jeho prostřednictvím nechala otestovat své nové chytré hodinky Huawei Watch 3 Pro v extrémních podmínkách akrobatického létání. Jak se chová lidské tělo při letu střemhlav nebo hlavou dolů? A co v takovém okamžiku naměří chytré hodinky?

Martin Šonka pozval do kokpitu svého akrobatického speciálu Extra NG na adrenalinový desetiminutový let postupně několik dobrovolníků – všichni včetně pilota měli po celou dobu letu na zápěstí nasazeny chytré hodinky Huawei Watch 3 Pro. Ty po celou dobu letu analyzovaly zdravotní funkce svých nositelů. Pokus měl ukázat, jak se lidské tělo dokáže vypořádávat s enormní zátěží a psychickým tlakem.

Zvyšuje se tep i hladina stresu

Zjistilo se například to, že tepová frekvence zkušeného Martina Šonky byla za letu vyšší než u spolupasažérů v jeho letounu. „Váš tep se sice zvyšuje ve stresu, ale tím, že pan Šonka pilotoval, to pro něj bylo fyzicky náročnější. Zapojoval svaly celého těla, což jeho frekvenci zvýšilo,“ vysvětluje Marek Kysela, chirurg Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Vedle tepu měřily chytré hodinky také hladinu stresu. Jeho hodnota se u jednotlivých zúčastněných značně lišila. „Jsou lidé, kteří se více bojí létat, na což tělo reaguje. Je to vrozená záležitost, dá se ale adaptovat. Kdyby létali několikrát týdně a zjistili, že je to bezpečné, hladina stresu by klesla,“ říká doktor Kysela.

A jak se vypořádat se stresovými situacemi, které mohou stejně snadno jako za divokého letu vzniknout z nejrůznějších příčin i na pevné zemi? „Jednoduchý recept neexistuje. Je potřeba zjistit příčinu stresu, správně identifikovat stresový faktor a eliminovat ho nebo modelovat. Tak, aby nepůsobil chronicky a razantně,“ přibližuje složitou problematiku doktor Kysela.

Takhle se Martin Šonka při létání baví poslechem hudby z hodinek: