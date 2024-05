Písmeno „i“ je pozůstatek z éry Steva Jobse. Už dávno ztratilo svůj význam, tvrdí ten, kdo jej před 26 lety vymyslel

Když Steve Jobs před 26 lety uváděl na trh nový počítač, Ken Segall jej přemluvil k tomu, aby zvolil názvem „iMac“. Jednalo se o spolupracovníka Jobse, který pro marketing firmy Apple pracoval 12 let. A nebýt tohoto zásahu, jmenoval by se počítač od Applu úplně jinak. Zřejmě „MacMan“ podle interního názvu vývojového projektu. A od něho už by to nebylo daleko k „ManPhonu“. Ve své době mělo písmeno „i“ své opodstatnění, podle Kena Segalla však nastal čas na to, aby jeho používání skončilo. Podle jeho původního autora už totiž v dnešní době postrádá smysl.



iPhone je prostě ikona. Dokážete si představit, že by z jeho názvu zmizelo písmeno „i“?

Ikonické písmeno bylo u Applu historicky spjato s možností připojení k internetu, který je dnes úplně všude. Jenže, těžko si představit iPhone nebo ikonického „i“ na začátku. Na něj už se totiž nabalily názvy milionů subjektů po celém světě, a tento prefix se analogicky přidal i k dalším názvům velkých globálních firem. Jenže, „i“ nelze brát jako značku ani podznačku, protože toto písmeno nelze chránit žádnou registrací, brand vždy byl a bude Apple.

Písmeno „i“ odkazuje na Steva Jobse

Písmeno „i“ dnes připomíná spíše pozůstatky z éry Steva Jobse, který zemřel v roce 2011. Za jeho dob vznikly řady produktů iPod, iMac a iPad. Novější zařízení, v nichž měl prsty Tim Cook už toto označení v tichosti vypustila. Máme na mysli Apple Watch a Apple Vision Pro. U hodinek byl v roce 2014 Apple prakticky donucený k tomu, aby z jejich názvu své ikonické písmeno vypustil. Už od roku 2012 měl totiž označení iWatch patentovaný americký startup OMG Electronics. A u Vision Pro se do experimentů s písmenem „i“ Apple už nepustil.

Ken Segall však uvádí, že Steve Jobs písmeno „i“ už ze začátku nesnášel. I přesto, že jej Apple hojně používal (a stále používá), jeho tehdejšímu šéfovi se to tuze nelíbilo. Označení „iMac“, které stojí za tím, že Apple před lety nezkrachoval, dokonce přímo nesnášel. Kdyby žil do dnešních dní, můžeme předpokládat, že by používání tohoto písmena, dříve nebo později zatrhl. A to by měl podle Kena Segalla udělat Apple i pod taktovkou Tima Cooka. Význam písmena podle něj už dávno ztratil původní údernost i smysl.

Jenže, iPhone je mobilní ikona. Je vůbec možné, aby se po letech přejmenovala na Apple Phone? Podle marketingových specialistů se jedná o absolutně nereálný scénář, podle Kena Segalla to možné je, ale jen s jeho dramatickou přeměnou, která by dala zapomenout na původní iPhone. Jenže v posledních letech jsou u iPhonů vizuální i softwarové změny spíše kosmetické...

Zdroj: Wired