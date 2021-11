Pivo, které vám zamotá hlavu. Tento chytrý stojánek ocení každý vloger

Kdo se podle titulku těšil na populární alkoholický nápoj, bude možná zklamaný. Pivo Pod X vám však také dokáže zamotat hlavu podobným způsobem. Jedná se totiž o pohyblivý stojánek pro smartphone, který dokáže sledovat uživatele, zvířata i jiné pohyblivé objekty, a podle toho se sám otáčí, a to až v rozsahu 360 °. Umí se naklánět i vertikálně.

Stojánek totiž neustále sleduje okolí a jakmile se zaměří na objekt, který chce natáčet bude s telefonem ve stojánku plynule otáčet tak, aby nezmizel ze scény. Na vás je jen položit smartphone do kolébky a zapnout aplikaci. Stojánek lze spolu s telefonem používat k focení, natáčení, ale i k videohovorům. Výhodou stojánku je jeho velká přenosnost, a také to, že se s telefonem propojí bezdrátově, přičemž na jedno nabití vydrží celý den.

Ke stojánku se dá přikoupit i mikrofon, který dovolí externě nahrávat zvuk k videu, a to včetně odfiltrovaného šumu a větru. Pokud by vám nevyhovovalo automatické otáčení stojánku, lze samozřejmě jeho pozici upravit i manuálně pomocí velkých tlačítek plus a minus na horní straně, případně se dá dokoupit i dálkový ovladač. Dokonce lze ovládání stojánku naprogramovat i na pohybová gesta, například máváním ruky.

Stojánek nyní zabodoval na crowdfundingovém portálu Kickstarter, kde již více než 3× překonal požadovaný cíl 100 tisíc dolarů. Startovací cena je 159 dolarů (3 000 Kč bez daně), ovšem firma nabízí za příplatek i vyšší balíčky, kde ke stojánku dostanete i různé příslušenství jako je ochranné pouzdro, dálkový ovladač, přídavný mikrofon, tripod a další doplňky.

Pivo Pod X v akci: