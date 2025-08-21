Pixel 10 má natrvalo aktivovaný software pro ochranu baterie. Začne omezovat rychlost nabíjení už po 200 cyklech

Včerejší představení řady Pixel 10 od Googlu má nečekanou dohru. Google totiž ústy svého tiskového mluvčího potvrdil, že u nové řady telefonů bude natrvalo aktivní ochranný software, který začne už velmi brzy omezovat maximální nabíjecí výkon. Zatímco u starších „plnokrevných“ Pixelů ji ještě bylo možné vypnout, u nové řady telefonů bude aktivní automaticky a bez jakékoli možnosti deaktivace. Nejedná se tedy o specialitu odlehčených Pixelů, u nichž se omezení spojovalo s jinými dodavateli baterií, ale o realitu pro nové i budoucí nejvýkonnější Pixely.
Energetický štítek Pixelu 10 poukazuje na baterii s „životností“ 1 000 nabíjecích cyklů. I díky tomu Google v této řadě topmodelů zapíná povinné ochrany baterie
Google i v tomto případě volí proaktivní strategii, která se však nemusí z zalíbit potenciálním zájemcům o tyto telefony. V průběhu několika měsíců řešil Google problémy baterií starších Pixelů 4a a Pixelů 6a zpětně tak, že jim povinnou aktualizací omezil výkon při nabíjení a minimalizoval tak riziko přehřátí. Řešení přináší funkce Asistence s výdrží baterie, která je však v řadě Pixel 10 zapnutá automaticky a není ji možné vypnout. To znamená, že už po 200 nabíjecích cyklech (tj. pětině avizované „životnosti“ baterie v Pixelu) se při nabíjení začne automaticky omezovat napětí baterie, což bude pokračovat až do jednoho tisíce nabíjecích cyklů.
Asistence s výdrží baterie
Podle Googlu mohou uživatelé čekat, že se postupem času nepatrně zkrátí doba provozu telefonu na jedno nabití a také se nepatrně změní rychlost nabíjení. Životnost baterií je podle databáze EPREL u Pixelů 10 stanovena na 1 000 nabíjecích cyklů, po nichž musí mít ještě minimálně 80 % své původní kapacity. Otázkou však je, jakou poměrnou část budou mít z této kapacity uživatelé vlastně k dispozici.
Hlavní problém je však ten, že Google uživatelům nových topmodelů nedá na výběr a omezení baterie zapne natrvalo. To je mezi high-end telefony velký unikát. Navíc to vzbuzuje otázky, zda je Google jen příliš opatrný, nebo se u nových modelů obává podobných rizik jako u starších „áčkových“ modelů.
Jak řeší baterie konkurenční výrobci? Samsung a OnePlus dodávají do telefonů baterie, které poklesnou na 80 % své původní kapacity až po 2 000, respektive 1 600 nabíjecích cyklech. Pokud by Google do Pixelů dodal kvalitnější baterie, nemusel by řešit tato pevně daná omezení, která navenek nevysílají vůbec dobrý signál. Navíc řada výrobců umí omezit maximální nabíjení baterie softwarově, čímž lze ovlivnit dlouhodobé zdraví baterie. Tato omezení jsou však na samotných uživatelích, takže jsou čistě dobrovolná.