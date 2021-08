Pixel 5a trápí přehřívání. Problém nastává při nahrávání 4K videí v 60 fps

Nedávno představený Google Pixel 5a má, zdá se, velkou bolístku. První testeři se, až na výjimky, shodují v tom, že se nový telefon od Googlu velmi rychle přehřívá. Stačí pár minut natáčet 4K videa v 60 fps, a telefon brzy informuje o tom, že máte fotoaparát zavřít, a to do té doby, než telefon vychladne. A to se děje i při natáčení ve vychlazené místnosti na 21 stupňů...

V některých případech se dokonce stává, že se telefon přehřívá už za dvě minuty, a to i při natáčení Full HD videí ve 30 fps. Zatím to tedy vypadá, že nové Pixely mají velkou bolístku, u které není zcela jasné, zda je záležitostí hardwaru nebo softwaru. Důkazy, které posbíral web Android Police však svědčí o tom, že podobné přehřívání při natáčení videí se objevuje i u Pixelu 5. Americký web vznesl dotaz přímo na Google, a my tak čekáme, zda bude chyba potvrzena jako softwarová nebo hardwarová, což by byl pro Google daleko větší problém...

Oficiální video k Pixelu 5a:

Zdroj Android Police