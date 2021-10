Pixel 6 bude mít vlastní procesor. Qualcomm si z toho dělá legraci, pro uživatele je to skvělá zpráva

Americký gigant Qualcomm si na Twitteru utahuje z Googlu, který příští týden v pondělí představí řadu Pixel 6 postavenou na čipsetu Tensor. Použil k tomu červené vlaječky, které jsou symbolem toho, že něco není tak úplně v pořádku. Ovšem, ukazuje se, že právě Qualcomm u svých čipsetů ukončuje podporu velmi brzy, a tak se mohou být potenciální uživatelé nových Pixelů těšit hned na několik let softwarových aktualizací. Tedy něco, co by s čipsetem Snapdragon zřejmě nebylo možné...

"We've decided to make our own smartphone SoC instead of using Snapdragon" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Snapdragon (@Snapdragon) October 13, 2021

Přínos vlastního čipsetu si můžeme ukázat u šest let starého „férového“ smartphonu Fairphone 2. Ten se na trh dostal s Androidem 5 a letos v květnu byl aktualizován na Android 9. Možná si říkáte, že se není čím chlubit (Android 9 je na trhu už tři roky), jenže telefon postavený na čipsetu Snapdragon 801 měl problém již při updatu na Android 7. Qualcomm přestal poskytovat podporu k čipsetu, takže museli vývojáři stojící za Fairphonem využít open source systém Lineage OS, aby měli vůbec šanci uživatelům nabídnout novou verzi systému.

A jsou to právě dlouhodobé aktualizace systému, které výrobce nutí dvakrát uvažovat nad použitým čipsetem. Qualcomm se totiž v prodloužené podpoře svých čipsetů nijak „nevyžívá“, a ve světě, kde výrobci začínají prodlužovat softwarovou podporu svých smartphonů, tak může velmi lehce ztratit svou domnělou pozici číslo jedna. Samsung od loňska nabízí tři roky softwarových updatů, Xiaomi ke třem letům přidává čtyři roky bezpečnostních záplat. Tři roky slibuje u vybraných modelů i značka Nokia. A brzy se přidají i další...

Fairphone 2 se i bez podpory Qualcommu dočkal Androidu 9:

Jenže k těmto odvážným tvrzením musí mít výrobci zajištěnou i podporu čipsetu, a v tomto ohledu se Google osamostatní. Dle uniklých informací je jasné, že Pixely 6 budou dostávat zabezpečení po dobu pěti let od svého uvedení na americký trh.

Zatím sice nevíme, jak dlouho má Google v plánu poskytovat telefonům novou verzi Androidu, vsadíme si však na minimálně tři velké updaty Androidu (jako doposud), spíše o rok více. Qualcomm sice dříve podporoval čipsety jen po dobu dvou let, což vloni prodloužil o další rok. I to však některým výrobcům prostě nestačí, a z tohoto důvodu se musí poohlížet po alternativách. Vlastní čipset Tensor tak pro Google vypadá jako ideální řešení, v případě budoucích updatů softwaru tak nebude závislý na externí firmě.

Via 9to5google, arstechnica