Pixel 6 Pro rozebraný do posledního šroubku. Výměna displeje bude hračka, horší už to bude s fotoaparáty

Nový Pixel 6 Pro se na trhu ohřál jen pár dní, a už jej můžeme vidět rozebraný do šroubku. O první rozborku se postaral YouTube kanál PBKreviews. Do těla telefonu se vstupuje přes displej, který je třeba nahřát a následně odlepit od zbytku telefonu. Součástí panelu je viditelná čtečka otisků prstů, kterou je možné v případě problémů vyměnit za jinou, a po kalibraci prostřednictvím těchto stránek ji po obnovení do továrního nastavení opět rozchodit.

Poblíž baterie je umístěno několik grafitových podložek, následuje rozborka ochranných kovových rámečků, jejich součástí jsou další grafitové plochy určené pro lepší odvod tepla z přiléhajících komponent. Baterie o kapacitě 5 003 mAh je k tělu přilepena silnou vrstvou lepidla, a až po jejím vytáhnutí se dostaneme k liště s fotoaparáty a k selfie kameře.

Rozborka Pixelu 6 Pro:

Až po odpojení všech kablíků je možné vyjmout základní desku, která je součástí téměř celé plochy telefonu (vyjma prostoru pro baterii). Najdeme na ní připájený USB-C port, slot pro nanoSIM či čipset s paměťmi, které jsou opět kryty grafitovou podložkou. Až poté je zpřístupněna podložka pro bezdrátové nabíjení, která trůní na zadním krytu. V případě výměny baterie nebo fotoaparátů si telefon poradí s novými komponenty bez nutnosti další rekalibrace. Skóre opravitelnosti uvádí kanál jako 5,5/10, výměna displeje bude jednoduchá, při výměně baterie se budete muset prokousat větší skladbou komponent.

Oficiální představení řady Pixel 6:

O hardwarových problémech nových Pixelů jste si u nás mohli přečíst zde. První testeři však upozorňují i na další nedostatky telefonu, zejména na pomalejší čtečku otisků prstů, na línější automatický jas displeje nebo na horší optimalizaci. Systém je svižný, někdy si však vybere slabší chvilku, a to i při zobrazení nenáročné aplikace, kdy je telefon velmi horký. A to platí i použitém 5G modemu, díky němuž je výdrž telefonu na jedno nabití spíše průměrná.

Via Twitter