Pixel 6a přežil nešetrné zacházení. Cenově dostupnější Pixel šetří na detailech, nikoliv na kvalitě zpracování

Cenově dostupnější Pixel 6a od Googlu se ukázal na YouTube kanálu JerryRigEveryhting v dobrém světle. Ukázalo se, že Google u nejlevnějšího modelu šesté generace na kvalitě zpracování nijak nešetřil. Hliníkové šasi, na které navazují plastové kryty, přežilo pokus o násilné přeložení vejpůl bez úhony.

Na displeji zanechaly již tradičně rýhy tuhy o tvrdosti šest a sedm, což svědčí, že displej kryje sklo, konkrétně Gorilla Glass 3. A vlastně ani nevadí, že se jedná o sklo, které je už 10 let na trhu. To, že se používá dodnes, lecčemu nasvědčuje. Materiálově se šetřilo na zádech, která nejsou skleněná, ale plastová. A to platí i o pruhu s fotoaparáty. Záda tak budou daleko náchylnější k cíleným škrábancům, stačí však telefon nacvaknout do krytu, a problém bude vyřešen.



Pixel 6a přežil pokus o přeložení bez větší úhony

Optická čtečka otisků fungovala i při výrazném poškrábání displeje, který má částečně „samoopravovací“ funkcí. Po dvaceti vteřinách pálení zapalovačem se na OLED displeji objevil flek, který však po chvíli téměř zmizel.

Pixel 6a u JerryRigEverything:

Pokus o přeložení při tlaku na displej byl prakticky bez pohybu, při tlaku na záda se lehce vypoulil displej, který se však záhy vrátil zpět, a k žádnému trvalému poškození nedošlo. Pokud si tedy telefon necháte v zadní kapse u kalhot a sednete si s ním, nedojde k žádnému poškození.

Nejoblíbenější telefony od Googlu

Google Pixel 6 nabízí 12 obchodů za ceny od 14 049 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené telefony od Googlu

Pixel 6a je už několik týdnů k dostání i v Česku. Telefon je k dostání za 12 490 Kč, a to v černé, bílé a zelené barevné variantě. Oproti základnímu Pixelu 6 ušetříte rovných pět tisíc, ale musíte počítat s určitými kompromisy, které se dozvíte v tomto článku.

Představení Pixelu 6a: