Pixel 7. Telefony od Googlu mají vyhlazenější design, vylepšený foťák a vestavěnou VPN

Google na tradiční podzimní tiskové konferenci představil novou generaci smartphonů. Pixel 7 a Pixel 7 Pro mají mnoho společného – mluví stejným designovým jazykem, pohání je procesor Google Tensor G2, mají opět vylepšit produkované fotografie a hlavně se mohou těšit na 5 let bezpečnostních i funkčních aktualizací systému přímo od Googlu. Obě novinky přichází s předinstalovaným Androidem 13.

Zájemci se mezi dvěma modely budou rozhodovat ponejvíce podle ceny, částečně i podle velikosti. Nedá se ale říct, že by menší Pixel 7 byl vyloženě kompaktní a větší Pixel 7 Pro přerostlý. Protože okraje displejů jsou v obou případech minimální, hodně celkovou velikost určují úhlopříčky displejů 6,3 a 6,7 palce.



Dolarové ceny jsou podobné těm eurovým

Aby bylo jasno hned zezačátku, Pixely se opět nebudou oficiálně v Česku prodávat. Google sice spustil svůj obchod v několika dalších evropských zemích, ale Česko mezi nimi opět chybí. Spolehnout se tak musíme opět na dovoz některými obchodníky, kteří na sebe převezmou zodpovědnost servisu i reklamací. Cenově můžeme vycházet například z nabídky německého Google Storu, který prodává Pixel 7 za 649 eur (cca 16 tisíc korun) a Google Pixel 7 Pro za 899 eur (cca 22 tisíc korun). U českých e-shopů pak počítejte s přirážkou zhruba 10 %.

Nová řada Pixel 7 na produktovém videu Googlu:

Matný i naleštěný, a pěkně zaoblený

Google se u loňských Pixelů 6 konečně designově našel, předtím telefony byly vzhledově spíše nemastné–neslané. Podle vystouplého pruhu s fotoaparáty dnes pozná Pixel každý. Letošní generace ale přece jen prošla obměnou – modul je teď z recyklovaného hliníku (u základního modelu matný, u Pro naleštěný), boční hrany jsou příjemně zaoblené. Záda potom kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus s matným provedením a dobře tak maskuje otisky a mastnotu. Telefony jsou voděodolné v souladu s normou IP68.



Bílou a černou variantu mají oba modely společnou. Pixel 7 přijde na víc ve světle zelené, Pixel 7 Pro zase v šedé

Rozdíly najdeme v displejích. Vedle již zmíněné odlišné úhlopříčky je to 2K (QHD+) rozlišení a LTPO technologie u Pro a pouze Full HD+ a klasický OLED u základní verze. Díky LTPO může displej vyššího modelu měnit adaptivně obnovovací frekvenci od 10 do 120 Hz. Základní model má na výběr 60 nebo 90 Hz.

Velká pozornost je věnována zabezpečení a soukromí, což znamená nejen šifrování a anonymizaci dat, ale i jejich ochranu. Google chce, abyste se svým telefonem zanechávali na sítích co nejmenší digitální stopu, mnoho úkonů proto místo cloudu dělá zařízení lokálně. K těmto činnostem je zde dedikovaný bezpečnostní čip Titan M2. Později v tomto roce do zařízení (softwarově) přibude funkce VPN, která se postará například o anonymní surfování po webu. Google ji bude pro Pixely v rámci balíku služeb Google One nabízet bezplatně.



Google do nových Pixelů brzy přidá funkci VPN

Fotoaparáty mají projít dalším mezigeneračním zlepšením. Společný oběma modelům je primární 50Mpx senzor s objektivem o světelnosti f1.85 a optickou i elektronickou stabilizací, a 12Mpx širokoúhlá kamera (f2.2), která má u modelu Pro navíc autofokus využitelný pro pořizování makrosnímků. „Pročko“ navíc dostalo ještě třetí 48Mpx periskopický fotoaparát s 5× optickým zoomem. K tomu fotoaparáty přidávají další nové softwarové funkce pro lepší portrét, doostření rozmazaných fotek, noční snímky, stabilnější video a další.



Fotomodul vyššího Pixelu 7 Pro obsahuje celkem tři senzory a tři soustavy čoček

Poslední odlišnost pak (i vzhledem k fyzickým rozměrům) najdeme u baterie. Pro dostal akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, do Pixelu 7 se vešel pouze 4 355mAh článek. Oba modely při testování Googlem při simulované „běžné zátěži“ vydržely na jedno nabití 31 hodin. Podporováno je rychlejší kabelové (21 W, resp. 23 W) a bezdrátové (20 W, resp. 23 W se stojánkem Google, jinak jen 12 W s Qi kompatibilním) dobíjení, ale hodnoty nabíjecích výkonů nejsou zdaleka rekordní. Nabíjecí adaptér navíc není součástí balení, v něm najdou zákazníci pouze metrový USB-C/USB-C kabel.

Google Pixel 7 katalog rozměry a hmotnost: 156 × 73 × 8,7 mm, 207 g

displej: 6,3", kapacitní OLED, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 355 mAh

procesor: Google Tensor G2 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: ještě se neprodává