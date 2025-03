Pixel 9 se umí propojit s dalšími Pixely nebo kamerou GoPro. Ukážeme, jak při natáčení přepnete mezi kamerami

Na telefony řady Pixel 9 dorazila v březnu další funkce využívající Služby pro více zařízení. Mezi zařízeními s Androidem tak můžete, nejen přenášet hovory a sdílet internet, ale také propojit fotoaparáty. Při natáčení videí v podporovaných aplikacích můžete rychle přepínat záběry mezi zařízeními zařazenými do vaší skupiny. Může to být třeba jiný telefon řady Pixel nebo akční kamera GoPro. Více záběrů pak přidá do natáčeného videa větší variabilitu díky odlišným úhlům pohledu.



Zapínáme funkci Propojení kamer. Druhý telefon řady Pixel musí být součástí skupiny vašich zařízení, tj. musí v něm být stejný účet jako v primárním telefonu

Funkce s názvem Propojení kamer se nachází v nastavení Nastavení – Připojená zařízení – Předvolby připojení – Propojení kamer. Na telefonu, z něhož chcete přepínat na další kamery, musíte tuto funkci aktivovat. Tím však proces nekončí. Pokud chcete využít kameru z druhého telefonu Pixel (Pixel 6 a novější), musíte jej mít zařazený do skupiny zařízení se stejným Gmail účtem jako váš primární telefon. Při připojování externí kamery (GoPro 10 a novější s aktuálním softwarem) ji musíte s telefonem spárovat přes Bluetooth.

Zajímavá funkce pro tvůrce obsahu

Vyzkoušeli jsme si první variantu v praxi. Je třeba myslet na to, že přepínání mezi kamerami nefunguje v základní aplikaci Fotoaparát ani ve všech dalších aplikacích. Podporována je pouze pětice aplikací pro tvorbu obsahu: Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat a TikTok.



Připojení k druhému zařízení Pixel, na němž musíte vybrat foťák, který chcete sdílet, potvrdil oprávnění a schválit připojení

Při spuštění režimu natáčení v některé z těchto aplikací se na displeji zobrazí malá ikona fotoaparátu. Po jejím stisknutí uvidíte položku „Můj Pixel" a tlačítkem + můžete přidat další zařízení v blízkosti. Pro propojení musíte na druhém telefonu povolit oprávnění pro Služby fotoaparátu Pixel. Následně zvolíte, zda má primární Pixel přistupovat k přednímu, nebo zadnímu fotoaparátu, a udělíte mu na dálku přístup.



Notifikace sdíleného fotoaparátu, přepnutí na druhý telefon trvá tři sekundy. Záběr můžete v jednu chvíli natočit z různých úhlů pohledu a průběžně přepínat mezi telefony při natáčení

Primární zařízení poté může při natáčení přepínat mezi jednotlivými zařízeními. Z plovoucího tlačítka s fotoaparátem můžete přepnout na natáčení z druhého zařízení, přičemž přepnutí vždy trvá tři vteřiny. U několika natočených videí je však při přepnutí kamer patrné lehké zaseknutí obrazu, které jsme zaznamenali při natáčení YouTube Shorts, ale například u Instagramu bylo téměř nezřetelné.

Je však škoda, že podobná funkce není v základní výbavě všech Androidů, ale že je dostupná pouze u Pixelů.