Pixel a iPhone jako nejlepší kámoši. Google ve vtipných reklamách ukazuje, proč mají být jeho telefony lepší

To se takhle jednou potká Pixel s iPhonem na procházce po pláži a Pixel povídá... Počkat, co? Ne, to není vtip, ale scénář vtipné reklamní kampaně od Googlu s názvem #BestPhonesForever. Ta v sérii pěti krátkých videí líčí vlajkové telefony letitých rivalů jako nejlepší kamarády.

Nešlo by ale o reklamu, kdyby neměla propagovat právě přednosti Pixelů. Některé části a narážky jsou sice už dost nadsazené a někdy i lehce neaktuální, ale rozhodně jsou vtipné a trefné. Pusťte si videa s námi, určitě se pobavíte.

Inovace a AI

První video se nese ve smutném duchu, kdy oba telefony stojí nad propastí a iPhone se musí Pixelu svěřit, s tím, že už si nepřipadá tak slavný jako dřív a závidí Pixelu jeho AI. Pixel ho však rýpavě utěšuje, že má alespoň krásné zelené a modré bubliny v iMessage a ať není smutný, že mu i s fotoaparátem může pomoci. Celkově se video nese v hodně rýpavém duchu. Nakonec dojde i náhlé zkolabování jednoho z aktérů.

Noční fotky

Druhé video je hotová romantika. Noc, hvězdy, a telefony spolu leží na louce a pozorují hvězdnou oblohu. iPhone je však smutný z toho, že nevidí vše, co Pixel s jeho režimem astrofotografie. Vše naštěstí vyřeší světelné signály, které však přivolají neočekávanou návštěvu mimozemských návštěvníků...

(Ne)bezpečná Wi-Fi

Třetí video se odehrává v restauraci, kde si iPhone stěžuje na to, že se bojí připojit k veřejné Wi-Fi. Zaměřuje se totiž na soukromí a přes Wi-Fi ho mohou napadnout hackeři, z čehož začne vyšilovat. Vše naštěstí v klidu vyřeší Pixel, který má v sobě bezplatnou VPN. My však musím dodat, že tato funkce je dostupná jen v některých zemích.

Baterie a nabíjení

Ve čtvrtém videu si iPhone s Pixelem užívají na pláži, když v tom dojde iPhonu baterie a zkolabuje. Situace se zvrhne v drama, kde jde doslova o život. Vše naštěstí vyřeší Pixel a jeho reverzní bezdrátové dobíjení.

Skládací displej

V posledním videu spolu telefony za romantické hudby sledují západ slunce a přemítají, že nic krásnějšího už být nemůže. Přesto Pixel dokáže iPhone znovu překvapit svým upgradem – skládacím displejem, což iPhonu neudělá zrovna dobře.