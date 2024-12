Pixel a iPhone u vánočního stromečku. V absolutní tmě jim poradí umělá inteligence Gemini Live

Kampaň #BestPhonesForever si přichystala vánoční speciál, v němž se iPhone a Pixel ocitnou jako dárky u vánočního stromečku. Google i tentokrát geniálně využívá zdánlivé přátelství obou telefonů, aby Apple velmi nenásilně popíchnul a vytknul mu evidentní nedostatky. A my jen doufáme, že tato unikátní marketingová série videí od Googlu, jen tak brzy neskončí.



iPhonu a Pixelu v úplné tmě pomůže umělá inteligence Gemini Live. Prozradí, že by mohly jako dárek čekat v krabici u vánočního stromečku

Tentokrát se iPhone a PIxel ocitnou v absolutní tmě a prostřednictvím umělé inteligence Gemini Live (samozřejmě u Pixelu) se dozvídají, že jsou zřejmě u vánočního stromečku, že se s nimi počítá jako s dárkem. Googlu se do necelých dvou minut podařilo dostat řadu úsměvných hlášek, které jsou zajímavé zejména v kontextu toho, co se u Apple v posledních měsících děje. Z videa níže nám třeba utkvěla hláška iPhonu: „Stále nejsem připraven na to, abych mohl být rozbalen“, kontr Pixelu je ještě lepší: „Přijmi, že jsi tím, kdo jsi, a ne tím, kým by sis přál být.“

Google ve dvou minutách poukázal na to, že Apple stále nemá hotovou umělou inteligenci provázanou se Siri, a že jsou jeho AI nástroje stále ve vývoji, resp. opožděné oproti původnímu plánu. iPhone se totiž na videu ani nepokusil reagovat svou vlastní umělou inteligencí a rovnou požádal Pixel o aktivaci Gemini, což je samozřejmě nadsázka. Googlu se však každopádně povedlo to, co zamýšlel, a společně s iPhonem přejí šťastné a veselé. Něco nám říká, že bychom se dalšího dílu série mohli dočkat hned po Vánocích a nebo zkraje příštího roku.

iPhone a Pixel u vánočního stromečku: