Říjnový Pixel Drop navázal na Android 15, soustředí se na Gemini a focení. Dostal se i do hodinek a sluchátek

Hlavním bodem včerejšího programu Googlu bylo, nejen zveřejnění finální verze Androidu 15, ale také speciálního přídavku pro zařízení řady Pixel. Tentokrát už se jim neříká Pixel Feature Drop, ale jen zkráceně Pixel Drop. Jedná se o balík funkcí, který dostávají telefony, tablety, hodinky i sluchátka od Googlu každý měsíc, a ten říjnový je zaměřený na Gemini a na fotografování.



Šikovná aplikace Google Počasí nově dostává i informace důležité pro alergiky

U všech sluchátek Pixel Buds, tj. nejen u nejnovějších Pixel Buds Pro 2, je možné konverzovat s asistentem Gemini. Využívá se funkce Gemini Live, která je všem uživatelům Pixelů k dispozici zdarma. Čeština však zatím nepatří mezi podporované jazyky, a toto omezení platí i pro aplikaci Screenshots, ve které může Gemini pomoci s nalezením potřebné informace.

Vymaže zvuky a zlepší fotky pod vodou

Do Pixelů se dostává funkce Audio Magic Eraser, která z natočených videí odstraní šum a zvuky, které jen odvádí pozornost. V editoru videa můžete rozdělit zvuk na několik zdrojů (např. hudba na pozadí, mluvčí 1, mluvčí 2, vítr...) a vybraným zdrojům zvýšit nebo naopak snížit hlasitost. Audio Magic Eraser je dostupný od řady Pixel 8.

Dvě změny se týkají i mobilního focení. Do fotoaparátu od Googlu přibyl režim pro kvalitnější zachycení podvodního světa. Fotografii pořízenou pod vodou telefon rozpozná sám, a nastaví fotce patřičné atributy. Google vylepšil focení noční oblohy, a to přes režim Noční vidění. Stačí stisknout tlačítko vpravo dole ve Fotoaparátu a posunout se na položku Astro. Po stisknutí spouště máte pět vteřin na to, ať telefon namíříte proti obloze. Režim Noční vidění je možno nově použít u Pixelů i při focení přes aplikaci Instagram.

Obsah říjnového Pixel Dropu:

Aplikace Teploměr u Pixelu 8 Pro vám při měření teploty na správném místě pomáhá fotoaparátem. Aplikace Pixel Weather (dá se stáhnout i samostatně) nově zobrazuje i alergeny. Dostává se i do starších Pixelů, do nichž přinese informace o kvalitě ovzduší (AQI) a vlhkosti. Při editaci domovské plochy systém nově doporučí widgety, navíc uvidíte, jak by vypadaly na domovské obrazovce ještě předtím, než je tam umístíte.

U hodinek Pixel Watch se se objevuje nová dlaždice, na kterou si můžete umístit oblíbený kontakt. Tlačítky po stranách rychle vytočíte číslo nebo napíšete SMS zprávu. Na doručené e-maily můžete z hodinek rychle reagovat vybranými smajlíky.

U Pixel Tabletu byla vylepšena provázanost s telefonem. Můžete z něj na tablet přenést třeba přehrávání hudby na YouTube Music nebo provázat notifikace. Když je na jednom zařízení odmítnete, zmizí i z druhého. Všechny ostatní uváděné novinky jsou součástí dříve zmiňované aktualizace na Android 15.

Zdroj: Google Blog