Pixel Fold je jediná skládačka, která může rozbít sebe sama. První testeři objevili potenciální designovou chybu

Skládací Pixel Fold je jednou z největších letošních hardwarových novinek od Googlu. Jedná se o první skládačku amerického giganta, která mu má pomoci s optimalizací Androidu pro zařízení alternativních konstrukcí. Skládačka se oficiální cestou do Česka nedostala, přesto ji do Česka v průběhu července doveze několik českých e-shopů „na vlastní triko“ a nastaví sebevědomou cenovku přes 50 tisíc korun. Jenže to zatím vypadá, že se Google ze svých předchozích hardwarových nezdarů nijak nepoučil...

Pixel Fold se zatím dostal k několika testerům, a jeden z nich se už „pochlubil“ zmičeným vnitřním skládacím displejem už po čtyřech dnech používání. A to přesto, že byl používán úplně minimálně. Nejprve odešlo deset pixelů ve spodní části displeje, poté přestala na doteky reagovat levá část panelu. Jeho degradace se postupně projevovala bílým svitem na maximální jas, a tato bílá oblast se začala postupně rozšiřovat. Podle pozorování to však vypadá, že má telefon designovou chybu, díky které může skládací displej poškodit „sám sebe“.

Součástí displeje Foldu je samozřejmě svrchní krycí fólie, která však není nalepená až ke rámečku okolo displeje. To však není nic neobvyklého, protože úzkou mezeru, ve které je světu vystavena nijak nechráněná flexibilní část displeje, má aktuálně snad každý výrobce skládaček. Problém je však to, že výška okolního rámečku je na stejné úrovni jako krycí fólie. Ve zmiňovaných okrajích se tak hromadí nečistoty a nepořádek, které se mohou při zavření telefonu, kdy jsou obě části displeje velmi těsně u sebe, „promáčknout“ do nechráněné části displeje. A to by byl velký problém.

Už brzy se ukáže, zda to byla vada jednoho konkrétního testovací kusu, nebo jsou na tom podobně všechny vyrobené Pixel Foldy. Jenže, pokud se podíváme do nedávné historie Googlu, je zřejmé, že mobilní hardware prostě bez chyb neumí. Hodinkám Pixel Watch se odlepuje zadní kryt, u Pixelu 7 se objevilo náhodné praskání krycích skel fotoaparátů a špatně fungující čtečky otisků prstů, Pixel 7 Pro zase trápilo vypadávání bočních tlačítek. A to jsme ještě nezmínili nazelenalé displeje či zobrazovací panely s nevzhlednými pruhy...

Oficiální představení skládacího Pixelu Fold:

Ve světle těchto informací tak příliš nedůvěřujeme tomu, že má Google u Foldu vychytané úplně všechny mouchy. Ale hrozně rádi bychom se mýlili...

Zdroj: Arstechnica