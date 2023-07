Pixel Fold se ohne i na druhou stranu. Jako jedna z mála skládaček neprošla tradičním testem odolnosti

JerryRigEverything přidal do své sbírky zničených telefonů další model. Tentokrát se jednalo o Pixel Fold, který tradičním mučícím testem neprošel. Jistě, skládačky mají oproti běžným telefonům při testování odolnosti „drobnou“ nevýhodu, jenže se ukázalo, že má Fold v konstrukci slabé místo. A díky této chybě je možné Fold jednorázově ohnout i na opačnou stranu, skládačce se navíc nepozdává ani pálení displeje zapalovačem.

Testování začíná škrábáním do kovového těla telefonu, následně přijde na řadu vnější displej, který není kryt safírem, a tak na něm zanechává první rýhy tuha s tvrdostí šest a hrubší šrámy pak hrot s tvrdostí sedm. Vnitřní zobrazovací panel však kryje plastová fólie, a tak není překvapením, že na něm zanechá rýhy už tuha o tvrdosti 2. Vnějšímu displeji stačilo k trvalému poškození části displeje vystavení ohni na patnáct vteřin, vnitřnímu zase jen osm vteřin...



Pixelu Fold chybí ochrana proti přeložení na opačnou stranu...

...do té doby, než se telefon sám od sebe restartoval. Zhruba minutu nemohl naběhnout, a po opětovném bootu varoval, že se kvůli zjištěné vysoké teplotě brzy restartuje. Poměrně překvapivě však pant Foldu z leštěné oceli přestál styk s prachem, protože do telefonu bylo nasypáno velké množství nepořádku. A pant si s nim poradil na výbornou, protože dovnitř žádné částečky nevpustil. Při zavírání a otevírání se neozývaly žádné skřípavé zvuky, a to přesto, že skládačka splňuje pouze normu IPx8, tj. oficiálně odolá pouze vodě.

Google zapomněl na ochranu displeje

Na závěr došlo na pokus o přeložení telefonu v otevřeném stavu, v čemž skládačka propadla. Chybí ji totiž ochranné mechanismy, které by, podobně jako u Galaxy Z Fold4, displej při pokusu o opačném přeložení chránily. A zatímco pant celou „akci“ vydržel, displej velmi brzy vypověděl službu, a záhy jej následovala anténa zasazená v rámu telefonu. Poměrně překvapivě se ohnula i jedna z baterií, což by mohlo znamenat určité bezpečnostní riziko. Na kompletní mučící test se můžete podívat níže v článku.

Pixel Fold u JerryRigEverything: