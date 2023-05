Pixel Tablet jako domácí společník. Díky přibalenému repro-stojánku se rychle promění v chytrý displej

Jednou ze spousty novinek z akce Google I/O byl i první novodobý tablet amerického giganta s názvem Pixel Tablet. Jedná se o zařízení, které Google avizoval velmi dlouho dopředu. První krátkou ukázku jsme měli možnost vidět již vloni, a to s tím, že se tablet dostane do prodeje v letošním roce. Máme tady rok 2023 a s ním i oficiální premiéru tabletu Pixel Tablet, včetně všech specifikací, cen a dostupnosti. Čím chce Google překovat stávající výrobce tabletů?

V prvé řadě čistým Androidem, aplikacemi pro Pixely a svižností aktuailzací. Pixel Tablet dostal do výbavy 11" LCD displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů. Displej má poměr stran 16:10, zobrazí 16 milion barev a jeho běžný jas je 500 nitů. Díky podpoře technologie USI 2.0 u něj můžete použít jakýkoliv z kompatibilních stylusů na trhu. Displej je navíc potažen vrstvou, která má zabraňovat usazování otisků prstů a nečistot.



Pixel Tablet poznáte podle širokých rámečků okolo displeje. Přibalený stojánek z něj udělá chytrý displej či bezdrátový reproduktor

V širokém rámečku nad displejem je připravena 8Mpx selfie, tělo tabletu nabízí celkem čtyři reproduktory a tři mikrofony. Čtečku otisků hledejte v bočním vypínacím tlačítku. Nevyměnitelná baterie o kapacitě 27 Wh by měla udržet tablet při sledování video streamů až po dobu 12 hodin. Tablet můžete dobíjet přes USB-C konektor, nabíječku si však musíte dokoupit samostatně. A nebo můžete vsadit na přibalený stojánek se 44mm reproduktorem, který tablet dobijí přes POGO piny na jeho zadní straně. Maximální dobíjecí výkon je 15 Wattů.

Stojánek je zde proto, že se s tabletem primárně počítá do domácnosti. No, a když tablet zrovna nepotřebujete, ve stojánku hravě zastoupí chytrý displej, bezdrátový reproduktor nebo třeba domácí multimediální centrum. Tablet má navíc zabudovaný Chromecast (jako první tablet na světě), takže na něj můžete streamovat multimédia z telefonu, aniž byste jej museli držet v rukou. A nebo si k němu můžete přikoupit kryt se stojánkem.

Představení tabletu Google Pixel Tablet:

Výkon tabletu obstarává procesor Tensor G2, který je doplněný 8GB LPDDR5 RAM pamětí a 128 nebo 256GB úložištěm typu UFS 3.1. Na boku tabletu najdete hardwarový přepínač, který deaktivuje přístup k fotoaparátu a mikrofonu. Na zadní straně je připraven ještě druhý 8Mpx snímač s fixním ostřením, podpora GPS však překvapivě chybí! V tabletu běží Android 13, a Google u něj slibuje až 5 let aktualizací systému a zabezpečení.

Do Česka se však Google oficiální cestou stále nechystá, a tak je dostupnost tabletu omezena jen na několik vybraných zemí po celém světě. Nejblíže k nám bude možné tablet pořídit v Německu, a to za 679 EUR. V přepočtu se jedná zhruba o 16 tisíc korun. Pokud se do Česka dostanou dovozové kusy, počítejte s tím, že jejich cena může být ještě o pár tisíc vyšší.