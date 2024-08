Pixel Watch 3 lákají na dvě velikosti, offline mapy, jasnější displej a celodenní výdrž s aktivním Always On

Google ani ne po roce připravil nástupce svých chytrých hodinek. Nové Pixel Watch 3 budou dostupné ve 41 a 45mm těle, a meziročně dostaly několik podstatných bonusů. Tím prvním je větší displej, a to až o 40 % u větší varianty hodinek, u menšího modelu se zase o 16 % zmenšily okrajové rámečky. Společně s větším zobrazovacím prostorem došlo i na vylepšení jasu, který v maximu atakuje 2 000 nitů (na automatiku). Při minimu se dostáváme na 1 nit a za zmínku stojí i dynamická obnovovací frekvence v rozmezí 1 až 60 Hz.



Hodinky Pixel Watch 3 (45 mm) v černé a bílé barevné variantě

Samotný Actua displej je typu AMOLED, pokrývá barevný prostor DCI-P3 a podporuje Always On. Proti poškrábání jej chrání 3D sklo Gorilla Glass 5 od Corningu. Do těla hodinek vyrobeném ze 100% recyklovaného hliníku se dostala Li-ion baterie o kapacitě 307, res. 420 mAh.

Představení hodinek Pixel Watch 3:

U obou hodinek uvádí Google výdrž až 24 hodin s režimem Always On, resp. 36 hodin v úsporném režimu. Pro nabíjení slouží USB-C kabel s magnetickým konektorem. Menší model dobijete z nuly na sto za 60 minut, u větší varianty musíte počítat s dvaceti minutami navíc. Celkově se však nabíjí o pětinu rychleji, než dříve.

Wear OS 5 a offline mapy

Tělo hodinek o hmotností 31, resp. 37 gramů, splňuje odolnostní normy 5 ATM a IP68. Pásky přidají dalších 22 gramů, v základní krabici najdete hned dva. Na bocích těla najdete jak mikrofon s reproduktorem, tak korunku a boční tlačítko. Na vnitřní straně jsou umístěny všechny potřebné měřiče, konkrétně optický monitor srdečního tepu, infračervené snímače měřící okysličení krve, eEDA pro sledování tělesných reakcí a senzor teploty kůže. Do výbavy hodinek se dále dostal i kompas, výškoměr, tříosý akcelerometr, barometr, magnetometr a gyroskop.



Vedle dotykového displeje je možné hodinky ovládat korunkou a bočním tlačítkem

Výkon u hodinek zajišťuje čipset Qualcomm SW5100, tj. Snapdragon W5 Gen 1 (stejný jako loni), a koprocesor Cortex M33 pro méně náročné úlohy. Operační paměť hodinek má kapacitu 2 GB, úložiště typu eMMC má kapacitu 32 GB. Hodinky podporují NFC, UWB, dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS a díky volitelné podpoře eSIM i LTE.

Uvnitř hodinek běží operační systém Wear OS 5, v němž si nově zobrazíte např. offline mapové podklady od Googlu nebo získáte personalizovaná doporučení s aplikací Fitbit. Součástí hodinek je předplatné prémiových funkcí na půl roku, které přinese podrobnější statistiky, běžecká doporučení a také tréninkový obsah od zkušených trenérů

Skóre připravenosti a ranní přehled

Hodinky vám prozradí třeba to, kde je vhodné cvičit, a kdy zase máte odpočívat. Skóre připravenosti vychází z dat o spánku, klidovém srdečním tepu a jeho variabilitě (HRV), a funguje i bez předplatného. Kardiovaskulární zátěž zase ukazuje, jak se namáhá vaše srdce. Ranní přehled zase ukáže souhrn nejdůležitějších kondičních a zdravotních ukazatelů, a to hned ráno pro měření spánku.



Skóre připravenosti, aktivní trenér a informace o tom, že při nastaveném tempu trochu „nestíháte“

Hodinky mají i ucelenou sadu funkcí pro běhání, nastavíte si cílové tempo, tepovou frekvenci a intervalový tréning. Na zápěstí se navíc dozvíte svou kadenci, délku kroku, vertikální oscilaci a další běžecké ukazatele. Samozřejmostí je i pravidelná osobní motivace, měsíční tréninkové cíle a ukládání fyzických rekordů. Při tréningu a vyhodnocování dat hojně pomáhá strojové učení a umělá inteligence. Zajímavým doplňkem je i detekce pulzu. Pokud jej hodinky nedetekují dvacet vteřin, zavolají vám záchranku.

Pomocí hodinek můžete ovládat fotoaparát na telefonu Pixel 9, popř. můžete telefon pomocí hodinek odemknout. A to platí i pro vybrané modely aut značek BMW a Mini. Z telefonu zase do hodinek pošlete předpřipravené cvičení. Pixel Watch umožní bezkontaktní placení, nebo v pomocí nich zaznamenáte a přehrajete zvukový záznam z aplikaci Diktafon. Při poklesu baterie na 15 % se automaticky zapne úsporný režim. Když hodinky zjistí, že spíte, automaticky zapnou režim nočního klidu, který vypne notifikace a Always On.



K hodinkám bude k dispozici spousta řemínků z různých barev a materiálů

Hodinky Pixel Watch 3 ve verzi 41mm lze předobjednat za cenu od 9990 Kč za Bluetooth/Wi-Fi model. Větší 45mm hodinky bude možné předobjednat za cenu od 10 990 Kč za Bluetooth/Wi-Fi model. LTE varianta v Česku zatím nebude dostupná. Připojíte je nejen k Pixelům, ale k libovolnému telefonu, v němž běží alespoň Android 10.

Pixel Buds Pro 2

Poslední novinkou je nová generace zcela bezdrátových sluchátek. Google se pochlubil tím, že pro navržení designu sluchátek vycházel ze 45 milionů datových bodů ze skenů uší, a tak údajně zjistil jejich „ideální tvar“. Aby sluchátka držela při cvičení, využívají tzv. stabilizátor. Aktivuje jej lehkým pootočením sluchátek v uších, což se má hodit např. při cvičení.



Pixel Buds 2 Pro mají zámek proti vypadnutí z uší při cvičení, stačí je v uchu jen lehce pootočit

Každé ze sluchátek obsahuje procesor Tensor A1, 11mm reproduktory, tři mikrofony a váží 4,7 gramu. Na jejich obvodu se nachází kapacitní dotekové senzory k ovládání hudby, hovorů a hlasové asistence. Při vložení a vytažení sluchátek se hudba automaticky zapne a vypne, gyroskop a akcelerometr detekují pohyb. Technologie Silent Seal 2.0 doplňuje funkci pro potlačení hluku (ANC). Sluchátka při nasazení dokáží aktivně snížit tlak v uchu a mají i režim pro připoslech okolí a detekci rozhovoru. To, když na někoho při poslechu hudby začnete mluvit.

Sluchátka s odolností IP54 při nečinnosti ukládáte do nabíjecího pouzdra (IPX4) s rozměry 63,3 × 49,9 × 25 mm, které váží 65 gramů. Jeho součástí je i reproduktor, který však funguje jen při vyhledávání přes funkci Najdi moje zařízení. Kapacitu baterií neznáme. Víme jen to, že při vypnutém ANC dostanete ze sluchátek 12 hodin hudby, a až 48 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem. Pokud ANC zapnete, jsou odpovídající čas 8 hodin, resp. 30 hodin. Pět minut nabíjení se rovné zhruba jeden a půl hodině dalšího poslechu hudby. Google vyzdvihuje i širokopásmové připojení při volání a funkcí Clear Calling pro čistý zvuk při hovoru.



Čtyři základní barevné varianty sluchátek Pixel Buds 2 Pro

Sluchátka podporuje Bluetooth 5.4 LE, a spojíte je s telefony (Android, iOS), tablety a notebooky, které mají alespoň Bluetooth 4.0. Pro maximální funkčnost budete potřebovat Google účet a telefon alespoň s Androidem 6.0, který je připojený k internetu.

Pixel Buds Pro 2 si můžete předobjednat za 6199 Kč. Na pultech se pak objeví 26. září. V základní krabici najdete sluchátka, bezdrátové nabíjecí pouzdro, rychlého průvodce a ušní nástavce ve čtyřech velikostech. Z pohledu barevných variant je na výběr růžová, zelená, oříšková a černá.