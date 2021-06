Pixely dostávají velkou aktualizaci s haldou novinek a ochutnávkou designu Material You

Google tento týden vypustil aktualizaci Androidu pro své telefony Pixel. Protože se jedná o čtvrtletní update, mohou se majitelé těšit kromě bezpečnostních záplat také na pořádný nášup nových funkcí a vylepšení.

Aktualizace je určena pro Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G a Pixel 5. Pokud vlastníte některý z uvedených modelů, a ještě jste update nedostali, pak by mělo stačit přejít do Nastavení-Systém-Upřesnit-Aktualizace systému-Zkontrolovat aktualizace.

Velká červnová aktualizace

Jednou z největších novinek je funkce Astrolapse, která přináší do aplikace Fotoaparát nový režim. Jak se dá odvodit z názvu, jedná se v podstatě o možnost pořízení krátkého filmu, zobrazujícího pohyb hvězd a vesmírných objektů po noční obloze. Aby tato funkce fungovala co nejlépe, musí být telefon v naprostém klidu a na místě s nízkou úrovní světelného znečištění.

Čím delší dobu sběru snímků nastavíte, tím větší pohyb po obloze uvidíte. Tato funkce je omezená pouze na telefony Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5 – uživatelé zařízení Pixel 3 a Pixel 3a mají bohužel smůlu.

Také další novinka se týká fotografií – jmenuje se Uzamčená složka a první zmínka o ní padla v rámci vývojářské konference Google I/O. Pointa je v tomto případě jasná: umožňuje ukládat fotografie a videa ve složce, do které se lze dostat výhradně po zadání přístupového kódu. Do uzamčené složky můžete přesunout již existující fotografie, případně lze do ní uložit aktuálně pořizovanou fotku, jak je vidět na následujícím videu.

Další novinky v poslední aktualizaci

Další novinky v červnové aktualizaci si představíme v bodech: