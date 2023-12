Pixely už mají svou diagnostickou aplikaci. Případný problém v telefonu zjistíte po zadání kódu v číselníku

Google do Pixelů přidal dvě nové funkce. Tou první je Režim údržby, který je kopií podobného režimu, jenž už delší dobu nabízí Samsung. Po aktivace režimu dojde k ochraně soukromí a uložených dat, takže technici při testování telefonu nemají oprávnění k prohlížení soukromých informací, např. fotek a videí. Veškerá data navíc zůstávají na telefonu, takže jej nebudete muset před odesláním k opravě zálohovat, a po opravě data zase náročně obnovovat. Už při aktivaci však Pixely doporučí zálohu dat jako preventivní opatření, kdyby se při jejich opravě něco nepovedlo.



Google dostal do Pixelů tzv. Režim opravy. Před odesláním telefonu do servisu zabráníte třeba tomu, aby vám technici otevírali fotografie a natočená videa

Druhou novinkou je aplikace Pixel Diagnostics, která se opět vzhlédla u Samsung. U telefonů řady Galaxy je funkce součástí aplikace Samsung Members, u všech Pixelů ji musíte spustit manuálně přes číselník, a to zadáním kódu *#*#7287#*#* v aplikaci Telefon. Následně musíte potvrdit, že máte stabilní Wi-Fi připojení. Posléze se zpřístupní diagnostické testy telefonu, které jsou mimo sekce „vizuální", v rámci které se kontroluje vnější poškození telefonu, čistě automatizované. Sami si tak budete moci odhalit případné chyby Pixelů. Uživatelské rozhraní aplikace je pouze v angličtině.

Už chybí jen domáci opravy...

V současné době je funkce dostupná u Pixelů, které se prodávají v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a také ve vybraných zemích Evropy, kde se Pixely běžně nabízejí. Do Česka se dosud dostávaly dovozové kusy, u nichž by měl být diagnostický režim k dispozici, příští rok nás zřejmě čeká oficiální vstup Pixelů na český trh. A to znamená, že i u těchto telefonů bude diagnostika přes číselník fungovat. Google navíc zpřístupnil ke stažení servisní manuály pro Pixel Fold a Pixel 8 v angličtině, které je možné stáhnout přes stránky podpory. Až dosud byly k dispozici jen ve francouzštině.



Takto vypadá rozhraní aplikace Pixel Diagnostics

Novinky týkající se mobilní diagnostiky a Režimu údržby ze strany Googlu zcela jistě směřují proti Applu, který v tomto týdnu dostal program uživatelských oprav i do České republiky. Na to si u Pixelů budeme muset ještě nějakou dobu počkat...

Google Pixel 8 a Pixel 8 Pro na produktovém videu:

Zdroj: Google Blog, Androidauthority