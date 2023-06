Pixely v Česku dostaly přístup k 5G sítím. Stačí nainstalovat červnovou aktualizaci softwaru

Google vydal pro Pixely velký červnový update, který potěší i uživatele smartphonů v Česku. Těm se totiž konečně otevírá cesta k využívání 5G sítí na našem území, a to u všech tří českých operátorů. Až dosud bylo možné využívat 5G sítě pouze v betaverzi Androidu 14, nově se však tato možnost týká všech uživatelů Pixelů, kteří již aktualizovali na červnový balík aktualizací nazývaný „Feature Drop“.

Podporu Pixelů v 5G sítích ostatně Google uvádí i přímo na svém webu, kde je Česká republika vůbec poprvé uvedena v mapě zemí, kde se Pixely připojí k 5G sítím. Je třeba dodat, že např. Slovensko na něm zatím nefiguruje. 5G sítě fungují v Česku u tří hlavních operátorů, ovšem nikoliv u všech Pixelů. Google ve statistikách eviduje podporu od Pixelu 4a (5G) a výše, ovšem černé na bílém máme potvrzenou podporu 5G pouze u nejnovějších dvou modelových řad.



V Česku se u Pixelů rozsvěcuje podpora 5G sítí. Oficiálně zatím jen pro řady Pixel 6 a Pixel 7, a to po červnovém Feature Dropu

Tedy u telefonů Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro a Pixel 7a. Zda to bude seznam konečný, nebo do něj postupem času přibydou i starší Pixely, zatím není jasné. V okolních státech jsou totiž podporovány i starší smartphony řady Pixel. Další novinky od Googlu by pak měly přijít na trh rovnou včetně kompatibility s českými sítěmi.

Feature Drop se spoustou novinek

Podpora 5G sítí dorazila do Pixelů v Česku společně s červnovým Feature Dropem. Jedná se o pravidelné aktualizace, kterými Google vylepšuje stávající Pixely, aniž by obdobné funkce dostal do běžně dostupné verze Androidu. Do telefonů se tak dostalo např. ostřejší focení makrosnímků (Macro Focus), časovač při focení selfíček po rozpoznání dlaně nebo nové tapety. Konkrétně animovaná pozadí i tapety s vybraným vzorem či smajlíkem.

Červnový Feature Drop pro Pixel telefony a hodinky:

Hlasový záznamník dokáže převádět texty do psané podoby, Pixely se naučily i detekovat autonehody. Je však nutné přiznat, že tyto funkce v Česku k dispozici zatím nejsou. A do té doby, než začne Google nabízet Pixely oficiální cestou i v Česku, se na tom nic nezmění. Na druhou stranu, podpora českých 5G sítí může znamenat určitý příslib do budoucna...

