Placení hodinkami je otrava kvůli zadávání hesla. Vyřešila by to čtečka otisků prstů, ale nikdo nechce být první

Zrovna před pár dny jsem si při placení kartou opět položil otázku, proč neplatím chytrými hodinkami. Potřeboval jsem si osvěžit paměť, a bylo to něco, na co opět dlouho nezapomenu. Problémem je stále nutný zámek displeje, pokud chcete hodinkami platit, a tím myslíme gesto nebo PIN kód. Zatímco dříve hodinkám stačilo obyčejné odemknutí displeje a mohli jste platit, dnes se bez ověření nositele (často až při placení) neobejdete. Vše by však značně zrychlila čtečka otisků prstů, jenže do její integrace do hodinek se žádná značka nehrne.



Chcete mít v hodinkách uloženou platební kartu, tak v tom případě musíte používat zámek displeje. Buď znak nebo PIN kód, jehož zadávání není na tak malém displeji nic jednoduchého

Pokud hodinkami neplatíte, je velká pravděpodobnost, že u nich ani nemáte zámek displeje. Pokud se chcete podívat na notifikace nebo spustit aplikaci, prostě je rozsvítíte a uděláte to, co je třeba. Když však např. ve WearOS stáhnete aplikaci Google Peněženka, musíte na hodinkách zadat zámek displeje. To je v lepším případě gesto, v tom horším pak číselný PIN kód. Gesto však může kdokoliv snadno odpozorovat a několikrát denně vyťukávat na klávesničce displeje PIN kód taky není zrovna to nejšťastnější řešení.

Zámek displeje zas a znova

Ano, existuje řada funkcí, které detekují nošení hodinek na těle, spárování s telefonem nebo pobyt na důvěryhodném místě, takže je nemusím denně neustále odemykat. Při psaní na počítači si je sundávám, to stejné platí i při sprchování nebo při spaní, pokud zrovna netestuju měření kvality spánku. V průběhu dne se mi tak často stane, že hodinky prakticky neustále požadují zadání PIN kódu, a to je extrémně otravné.

Jako kdyby nestačilo, že telefon na každé druhé přiložení prstu dělá „jako že nic“, a tak jej musím odemknout záložní metodou. Dospěl jsem tak do fáze, že, než abych hodinky každý den neustále odemykal a jednou za čas s nimi zaplatil (samozřejmě po dalším zadání PIN kódu), raději z peněženky vytáhnu platební kartu a hodinkám vypnu zámek displeje. V tomto by však měla technologie jít uživatelům naproti, a teoretické řešení je nasnadě – čtečka otisků prstů.



Už rok existuje čtečka otisků prstů v displeji pro chytré hodinky. Žádný výrobce ji však do komerční podoby hodinek dosud nedostal. A to je velká škoda

Troufám si tvrdit, že čtečka otisků prstů v hodinkách by spoustu uživatelů při placení přinutila nechat kartu v peněžence a telefon v kapse. Stačilo by navíc takto chránit jen platební aplikaci, a pokud by to bylo nutné, i odemykání hodinek otiskem prstu by se asi dalo překousnout. Přišlo by mi to daleko více přirozené, než několikrát denně vyťukávat kód na miniaturním displeji hodinek, který na časté zadávání dotykem vlastně ani není stavěný.

Technologie čteček otisků prstů v posledních letech značně pokročila, a tak se ptáme, proč už dávno není v hodinkách? Zřejmě je to kvůli rozměrům snímačů, které mají u telefonů relativně dost místa, ale u hodinek by možná muselo dojít ke zvětšení jejich těla nebo ke zmenšení baterie. Výdrž chytrých hodinek s Wear OS a watchOS už teď není nijak závratná, a optická čtečka by to ještě mohla zhoršit. Přesto však už existuje komerčně dostupný snímač, který lze integrovat pod stávající OLED displeje. Všichni velcí výrobci jej ale zatím přehlížejí.

Uvítali byste v mainstreamových hodinkách čtečku otisků prstů?

Zdroj: Csensor, Androidauthority