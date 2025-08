Plané sliby 5G. Sítě páté generace nepřinesly žádné velké změny, jádro v Česku nasazuje teprve první operátor

Prvním operátorem, který v Česku začal komerčně provozovat 5G síť, byl v roce 2021 operátor O2. Služba startovala v části Prahy a v Kolíně, později se přidali operátor T-Mobile s testovací sítí v kampusu VŠB-TU Ostrava a Vodafone (Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Jeseník). Dnes se vám v mobilu objeví síť 5G na většině území, hlavně v městech – venkovské lokace jsou na tom o něco hůře.

5G v Česku – hlavně v implementaci NSA

Problémem je však to, že se sítě „tváří“ jako 5G, protože se bavíme o architektuře NSA („Non-standalone“), která se využívá s existující LTE infrastrukturou. Využívá tedy stávající síť, přičemž 5G zajišťuje přenos dat a 4G pak signalizaci a řízení. V Česku tak označení „5G“ sklouzlo k označení kapacitní vrstvy, ale nejedná se o samostatnou technologii s odezvou do 10 ms (tedy mimo několika samostatných kampusů).



Srovnání generace 5G+ (marketingové označení pro 5G SA síť) s aktuální sítí 5G NSA u O2

Práce na tzv. 5G standalone (SA) teprve začíná. Vodafone v roce 2024 zahájil přípravu své sítě 5G NSA na síť s „5G Core“ (řídící centrum jeho sítě bude 5G), ovšem pro nutný přechod na síť 5G SA bude muset vyměnit základnové stanice. Žádný přesný časový rámec k tomu však nemá.

Letos v červnu O2 spustilo jako první své SA jádro své sítě (v cloudu) marketingově označené jako 5G+, které běží nezávisle na LTE infrastruktuře. Začalo se v Pardubickém kraji, O2 hodlá do podzimu 2025 postupně nasazovat 5G+ po celé republice a přepnout všechny vysílače. Pravda je však taková, že si bohatě vystačíme s LTE sítěmi, i když nám v telefonech tu a tam svítí ikona 5G. V Česku se úspěšně otestoval 5G broadcast (komerční nasazení cca v roce 2027) nebo rekordní přenos v mmWave pásmu, byly to však pouze testy.

Sliby, které zůstaly nenaplněny

Zatímco jsme si mysleli, že jsme už se svými smartphony v dosahu 5G sítí, to pravé 5G (byť na displejích svítila ikona 5G) nás teprve čeká. Výrobci, regulátoři a operátoři však ještě před lety, kdy se 5G teprve rozjíždělo, slibovali spoustu zajímavých novinek. Ty však s odstupem času vypadají hodně přitažené za vlasy. I přes určitá vylepšení v rychlosti a pokrytí sítě se velká očekávání z dob, kdy bylo 5G uváděno v názvu snad každého telefonu, nenaplnila. Mnozí by nejraději zapomněli na pronesená velkohubá prohlášení, která chtěla jen „prodat“ 5G sítě. Jenže internet nikdy nezapomíná.

5G se mělo využívat hlavně díky rozšířené realitě, která bude všude okolo nás. Nic z toho se ale nestalo – rozšířená realita v kapse znamená prakticky předražené Apple Vision Pro nebo hodně omezené chytré brýle, kterými jsme telefony nenahradili a v dohledné době nenahradíme. Žádnému z těchto produktů by 5G navíc ani náznakem nepomohlo. Právě 5G se mělo využívat pro streamování koncertů i pro doručování dronů. V prvním případě si vystačíte s domácí Wi-Fi, v případě druhém byl v akci spíš GPS a snímače LiDAR než 5G síť.

Huawei se před lety pochlubilo chytrým 5G hotelem, v němž zaměstnance pětihvězdičkového hotelu nahradila technologie. V hotelu byla připravena i 5G konferenční místnost a počítalo se i s cloudovým hraním. Tedy s tím, co už teď zvládne Wi-Fi nebo starý dobrý ethernetový kabel.

Zcela přitažená za vlasy byla vize chytrých měst, které porostou jako houby po dešti. Jakmile počáteční nadšení opadlo, vzešly z toho spíše pragmatické ovládání topení, chlazení a osvětlení. Slibovaná 5G autonomní vozidla, průmyslové využití IoT nebo vzdálená zdravotní péče – nic z toho po letech rozhodně není běžnou záležitostí. Na mobilních veletrzích jsme viděli dočasná efektní dema, a tím to také skončilo.

Ne, autonomní taxíky nejsou (mimo San Francisco) běžnou záležitostí, stejně jako doručovací drony (mimo několika místech v USA). Nepotvrdily se ani rychlé sítě, které by jen při stání na červenou stáhly do auta aktualizaci o velikosti několika stovek GB. Milimetrové vlny se měly stát klíčovou technologií, která „vytvoří věci, které ještě neznáme“. Ve finále jsou mmWave sítě jen v části USA a v několika málo zemích světa (Itálie, Velká Británie, Finsko, Austrálie, Taiwan, Singapur, Čína, Japonsko). Z uživatelského pohledu nemají moc zákazníků třeba i proto, že podpora mmWave je jen u vybraných telefonů vyšší třídy.

5G mělo přinést průmyslovou revoluci. Jenže místo aby nám všichni říkali, v čem bude tak přelomová, ze startu to bylo spíše ve stylu „postavme 5G sítě a uvidíme, co to přinese“. Migrace z LTE na 5G se přirovnávala k přechodu z černobílé na barevnou televizi. 5G mělo přinést neomezenou představivost a zábavu, změnit trh a technologie, které ještě nebyly vynalezeny.

Pokrok, který 5G sítě doopravdy přinesly, byl jen pozvolný. S pohledem na připravované sítě 6G bychom však měli být o dost zdrženlivější. Další revoluce by měla přinést méně prázdných slibů a skutečný smysluplný pokrok. Nás může hřát u srdce jen fakt, že až budou na světě stavět 6G sítě, u nás bychom už mohli mít plnohodnotně dotažené 5G sítě v režimu SA. Tedy pokud se to všechno stihne...