Platby mobilem trochu jinak. V Česku startuje Kaufland Pay

V Česku už máme Apple/Garmin/Google/Fitbit/Xiaomi Pay a teď se k nim překvapivě přidává Kaufland Pay. Tento týden spuštěná platební služba druhého největšího obchodního řetězce rovněž nabízí platby mobilem, ale oproti zmíněným rivalům funguje jinak. Nestojí totiž na bezkontaktní technologii NFC, ale na QR kódech.

U samoobslužných pokladen (a zatím jen těch) se na konci nákupu vygeneruje kód, který v aplikaci Kauflandu načtete a zaplatíte. Nejdřív ale musíte v aplikace zadat údaje k platební kartě. V kamenném obchodě tak zaplatíte jako na internetu, což může mít určité výhody (banky mohou mít cashback nebo jiné bonusy na online platby), ale také nevýhody.

Z logiky vyplývá, že při placení budete potřebovat mobilní internet, oproti NFC to nefunguje offline. A protože jde o klasickou internetovou platbu, zdrží vás ověření pomocí bankovní aplikace nebo opisování SMS kódu. K tomu pochopitelně musíte mít aplikaci od Kauflandu a v ní i zaregistrovaný účet.

Tolik klacků házených pod nohy, přitom to skrz jiné služby typu Pay jde jednodušeji. Kaufland Pay by ale mohl oslovit například uživatele smartphonů od Huawei, kde nefunguje Google Pay (resp. Google Wallet). I tam ale možná bude jednodušší zřídit is bezplatný účet u Raiffeisenbank a použít její NFC metodu RaiPay, která je dostupná v AppGallery.

Na podobném principu jako Kaufland Pay mimochodem v minulosti fungoval Masterpass, který se dal používat na internetu, ale též vybraných kamenných obchodech. Kvůli nástupu NFC jej ale MasterCard ukončil. Za jeho nástupce se dá považovat univerzální Click to Pay, ale teď už cílí výhradně na platby přes internet.

via fórum FinExpert