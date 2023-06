Platby přes NFC budou rychlejší, jednodušší a opravdu bezkontaktní. Chystá se pět zásadních inovací

Určitě jste zaznamenali, že bezkontaktní platby nejsou v reálném světě až tak bezkontaktní, jak naznačuje jejich název. Vzhledem k tomu, že technologie NFC (Near Field Communication) funguje na velmi krátkou vzdálenost, je často nutné dotknout se hodinkami či telefonem platebního terminálu. To by se v následujících letech mohlo změnit, informuje Android Headlines.

Fórum NFC – skupina založená společnostmi Sony, NXP Semiconductors a Nokia v roce 2004 za účelem zlepšení technologie NFC – odhalilo technologický plán, který sahá od současnosti až do roku 2028. Plán – vytvořený zástupci společností Apple, Google a dalších – nastiňuje pět klíčových iniciativ pro další směřování této technologie v příštích dvou až pěti letech. Jednou ze snah je zvýšení dosahu NFC připojení.

Ambiciózní plány

V současné době funguje NFC připojení pouze na vzdálenost 5 milimetrů. Fórum NFC však chce tuto vzdálenost prodloužit čtyřikrát až šestkrát, tedy na 2 až 3 centimetry. To by umožnilo, aby bezkontaktní platby skutečně mohly probíhat bez jakéhokoli fyzického kontaktu, ale také by to urychlilo a usnadnilo transakce.

Před více než rokem představenstvo Fóra NFC zřídilo tým Roadmap Tiger Team, který shromažďoval a prioritizoval podněty z různých odvětví. Na základě prvních zjištění byl návrh plánu rozeslán členům a partnerům fóra, aby potvrdili předpoklady a priority. Po rozsáhlých diskusích se zúčastněnými stranami bylo rozhodnuto, že veřejné sdílení plánu pomůže zvýšit povědomí a zájem o tuto důležitou práci.

„Exponenciální růst technologie NFC je důkazem prozíravého přístupu našich členů a jejich neochvějné oddanosti inovacím,“ řekl výkonný ředitel Fóra NFC Mike McCamon. „Vzhledem k tomu, že se technologie NFC stále více prosazuje v našem každodenním životě, mají plánované funkce potenciál výrazně zlepšit způsob, jakým platíme a přijímáme platby, jak komunikujeme s našimi oblíbenými značkami, jak napájíme naše zařízení a jak získáváme přístup k udržitelným produktům a službám.“

Pět zásadních inovací

Seznam pěti navrhovaných inovací vypadá následovně:

Zvýšený výkon pro bezdrátové NFC nabíjení. Současná specifikace bezdrátového NFC nabíjení nabízí výkon až 1 watt a plánuje se jeho zvýšení až na 3 watty. Tato změna přinese bezdrátové napájení a nabíjení do nových a menších formátů, což bude znamenat změnu průmyslového designu a zároveň vymezí nové trhy. Větší dosah. V současné době jsou připojení NFC omezena na dosah 5 milimetrů, ale NFC Forum právě zkoumá dosahy, které jsou čtyřikrát až šestkrát větší než současná provozní vzdálenost. I mírné zvýšení dosahu by zrychlilo a usnadnilo bezkontaktní transakce. Zlepšila by se také použitelnost, protože by se snížila přesnost potřebná pro nastavení antény. Víceúčelové akce. Tato funkce dále zlepší uživatelský zážitek z bezkontaktní komunikace tím, že bude podporovat několik akcí vyvolaných jediným dotykem. Mezi příklady použití, které jsou podnětem k této změně, patří doručování účtenek, identifikace věrných zákazníků a prodej jízdenek na celou cestu. Modernizace komunikace mezi zařízeními. Je navržena tak, aby umožnila chytrým telefonům s technologií NFC disponovat funkcí prodejního místa (SoftPOS), což firmám nebo jednotlivcům umožní přijímat platby kdekoli a kdykoli. Rozšíření schopnosti NFC sdílet datové formáty potřebné pro udržitelnost. Umožní přes NFC sdílet údaje o složení a způsobech recyklace výrobku, čímž pomůže plnit vyvíjející se požadavky spotřebitelů a regulační požadavky a přispěje tak ke zdravému oběhu ekonomiky.

Ačkoli časový rámec zahrnuje období dvou až pěti let, jednotlivé položky jsou v současné době v různých fázích vývoje, od výzkumu přes požadavky trhu až po návrhy specifikací. Fórum NFC bude spolupracovat se svými 400 členy a různými průmyslovými orgány, aby rozšířilo dosah svého plánu a zajistilo, že jeho program bude doplňovat ostatní průmyslové iniciativy.

Technologický plán bude představen skupinou vedoucích pracovníků Fóra NFC během veřejného webináře 27. června 2023. V případě zájmu se na webinář NFC Technology Roadmap můžete zaregistrovat a přihlásit na oficiálních stránkách NFC Fóra.