Platforma Knox od Samsungu je na světě 10 let, od příštího roku začne chránit celé ekosystémy zařízení

Samsung se na svém blogu pochlubil desetiletou existencí své zabezpečené platformy Knox, která si odbyla premiéru na veletrhu MWC 2013. A zatímco až dosud jihokorejský výrobce touto platformou chránil vždy jen jedno konkrétní zařízení, v rámci řešení Knox Matrix bude jedno zařízní chránit druhé. Pokud dojde k jeho napadení a prolomení zábran, bude konkrétní zařízení od ostatních okamžitě izolováno.

Samsung počítá s tím, že v rámci svých meziplatformních vývojářských nástrojů může závést ochranu Knox Matrix do zařízení s Androidem, Tizenem a Windows. Druhým pilířem je tzv. Trust Chain, v rámci něhož monituruje jedno zařízení všechny ostatní v řetezci proti možným hrozbám. Třetím pilířem je Credential Sync, který zabezpečuje data, jenž se „přesouvají“ mezi zařízeními.



Historie zabezpečené platformy Knox. V telefonech od Samsungu už existuje 10 let

Funkce Knox Matrix tak bude primárně použita pro ochranu ekosystémů propojených zařízení, a do oběhu se dostane v několika fázích. Nejprve se začne se smartphony a tablety řady Galaxy, které dostanou podporu této funkce od příštího roku. Základní funkce Knox Matrix by měly být navíc postupem času rozšiřovány softwarovými aktualizacemi. Do tří let by měly Knox Matrix podporovat i domácí spotřebiče od Samsungu, k nimž se posléze přidají i partnerská zařízení různých značek.

Zdroj: Samsung News