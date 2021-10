Play Pass slaví dva roky. Google vyzdvihuje deset nejzajímavějších her, které služba nabízí

I přesto, že se herní služba Google Play Pass dostala do Česka teprve nedávno, Google už slaví dva roky její existence. A u příležitosti jubilea vyzdvihuje americký gigant deset aplikací a her, které mají demonstrovat smysl herního předplatného. Jedná se o tituly:

U všech těchto her jsou při předplatném Google Play Pass deaktivovány reklamy a také in-app nákupy. A zatímco při svém startu měla herní služba Play Pass okolo 350 her, v současné době je to zhruba trojnásobek. Za poslední dva roky přibylo 600 her, takže se jejich počet už pomalu blíží tisícovce.

Play Pass v Česku vychází na 139 Kč měsíčně, roční zvýhodněné předplatné činí 849 Kč. První měsíc hraní máte navíc zdarma. Předplatné můžete navíc sdílet v rámci okruhu Google Family až s pěti rodinnými příslušníky. Více informací o službě Play Pass si můžete přečíst zde.

Představení služby Google Play Pass:

