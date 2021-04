PlayStation ve smartphonech? Sony plánuje převést své herní hity do mobilní verze

Společnost Sony, která stojí za lídrem na poli videoherních konzolí PlayStationem, hodlá v nejbližších letech výrazně zabrat v oblasti mobilních her. Vyplývá to z inzerátu uveřejněného na serveru Greenhouse, podle kterého Sony shání šéfa divize mobilních her. Ten by měl mimo jiné zapracovat na tom, aby byly slavné značky PlayStationu dostupné i v mobilních verzích.

Ideální kandidát na tuhle pozici by měl podle Sony vést expanzi herního vývoje z konzolí a osobních počítačů na chytré telefony. Jeho nebo jejím hlavním úkolem by mělo být „úspěšné předělání nejpopulárnějších playstationových her pro mobily“.

Mezi nejúspěšnější hry, které jiné konzole než ty od Sony nenabízejí, patří dva díly apokalyptického Last of Us, automobilové závody Gran Turismo nebo plošinovka Ratchet & Clank. Podle serveru Eurogamer by expanze na mobilní platformy měla zabrat zhruba tři roky až pět let.

Přijde i nový herní telefon?

Oddělení PlayStation Mobile, které by se mělo na vývoj nových her a převedení těch starších specializovat, už v Sony existuje. Společnost mu ale nepřikládala takovou váhu, a tak v minulosti vyprodukovalo jenom několik smartphonových her, mezi nimi třeba Run Sackboy! Run! nebo Uncharted: Fortune Hunter.

Jediným způsobem, jak si teď zahrát hry z PlayStationu na smartphonu, je prostřednictvím aplikace Remote Play. Ta ale slouží jenom na streamování her z PlayStationu na mobilní zařízení s Androidem a iOS a k jejímu provozu je potřeba vlastnit konzoli PlayStation.



Před 10 lety Sony zkusilo vstoupit do světa mobilních her prostřednictvím modelu Sony Ericsson Xperia Play

Sony do světa mobilních her nevstupuje poprvé. V roce 2011 představilo ještě ve společném podniku s Ericssonem herní smartphone Xperia Play, který měl konkurovat tehdy nastupujícím hrám pro Android a iOS. Herní telefon s vysouvacím panelem s herními tlačítky ovšem na trhu nijak výrazně neuspěl, především kvůli slabé nabídce dostupných titulů. Plánovaný nástupce Xperia Play 2 se nakonec vůbec nedostal do prodeje.