Plexisklová koule NightWatch promění hodinky Apple Watch ve stylový budík na noční stolek

Když umístíte hodinky Apple Watch na nabíječku, tak se nabíjejí. Na tom není nic překvapivého – ostatně nic jiného bychom od nabíječky asi ani nečekali. Ve firmě NightWatch však uvažovali nad tím, zda by nabíječka nemohla plnit ještě nějakou další užitečnou roli. Nakonec přišli s produktem, připomínajícím věšteckou kouli, který promění hodinky ve stylový budík na noční stolek.

Celý nápad funguje ve své podstatě až banálně jednoduše: do zadní části umístíte hodinky. Budete však potřebovat svou stávající nabíječku, protože stojánek NightWatch je navržen tak, aby spolupracoval se stávajícím příslušenstvím Apple, nikoli aby ho nahradil.

Nabíjecí stanice NightWatch

Zakřivené plexisklo (konkrétně jde o polymethylmethakrylát čili akrylátové sklo, jež výrobce inzeruje jako „prémiový materiál“) v přední části funguje jako lupa – zvětšuje tedy obrazovku hodinek a usnadňuje její přečtení na první pohled.

Tím ale výčet funkcí ještě nekončí – NightWatch prý funguje také jako akustický zesilovač. Nicméně patrně jde (s ohledem na skutečnost, že neobsahuje žádnou elektroniku) jen o zesílení zvuku podobné tomu, když vložíte telefon či jiné zařízení vydávající zvuk do porcelánové misky. Cílem této vychytávky je, aby majitelé nezaspali zvuk budíku.

Zajímavostí je funkce probuzení klepnutím – pro rozsvícení ciferníku hodinek se stačí dotknout kterékoli části dokovací stanice. Těžká konstrukce a protiskluzová základna zajišťují, že zařízení nebude na nočním stolku klouzat. Koule má rozměry 12,4 × 12,4 × 12,4 centimetrů a váží úctyhodných 567 gramů.

Stylovka, nebo kýč?

Designové provedení jistě rozdělí veřejnost na dva nesmiřitelné tábory – zatímco jedni ho budou považovat za stylové, druzí v něm uvidí nesnesitelný kýč. Nemůžeme minout ani skutečnost, že nabíjením hodinek v noci přijdou uživatelé o možnost měření a vyhodnocování spánku.

Nabíjecí stanice je kompatibilní se všemi modelovými řadami Apple Watch. Je nutné do ní umístit nabíječku a levým nebo pravým otvorem přivést napájecí kabel. Pak stačí hodinky zasunout do doku a nechat magnetické spojení udělat zbytek. Při pohledu na celé řešení možná některým čtenářům vytane na mysli legendární hláška z filmu Pelíšky: „Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?“

S ohledem na skutečnost, že celé zařízení je ve své podstatě pouze průhledná koule, vyrobená z jednoho kusu z plexiskla, nasadil výrobce cenu poměrně vysoko. Na Amazonu ji prodává za 59,99 dolarů, což je v přepočtu asi 1280 korun. V případě objednávky do Česka je nutné připočítat ještě poštovné ve výši asi 660 korun.