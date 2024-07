Po 14 letech s Androidem jsem přešel na iPhone. Co mě nejvíc pozitivně i negativně překvapilo?

Dlouhých čtrnáct let jsem používal chytré telefony s operačním systémem Android. Přestože jsem byl nadmíru spokojeným uživatelem, rozhodl jsem se k přestupu do jiného světa a koupil jsem si iPhone. V tomto článku se chci podělit o dosud nabyté zkušenosti, dojmy, a především o to, co mě nejvíc překvapilo. Hned v úvodu musím upozornit, že mým cílem není „hejt“ ani na jeden ze zmiňovaných operačních systémů. S Androidem jsem byl spokojený, zpočátku bych své dojmy z něj dokonce popsal jako naprosté nadšení. Na druhé straně jsem nikdy nebyl fanatikem, který by za každou cenu kritizoval produkty značky Apple. Jsem si jistý, že každý z těchto systémů má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. Budu se snažit objektivně popsat dojmy dlouholetého „Androiďáka“, který přešel „na jablko“. Má mobilní historie v kostce Svůj první telefon jsem si pořídil v roce 2001. Jednalo se o Nokii 5110, za kterou jsem tehdy zaplatil poměrně citelných sedm tisíc korun. Následovaly Nokie 3310, 3410 a 6610i, pak krátká epizoda se Samsungem SGH-D900, po které jsem pokračoval za mě naprosto famózní Nokií N95.

Okénko do mobilní historie – Nokia N95 V roce 2007 Apple představil první iPhone. Jobsova hláška „A ještě jedna věc…“ se mi vepsala do paměti, nicméně telefon s nakousnutým jablkem byl tehdy (pracoval jsem ve státním sektoru za tabulkový plat) mimo mé finanční možnosti. O rok později jsem s nemenším zájmem sledoval uvedení prvního telefonu s Androidem – HTC Dream G1. V roce 2010 přišel Vodafone s telefonem Vodafone 845, který stál 3 577 Kč. To byl moment, kdy jsem si řekl „tak v nejhorším případě skončí v šuplíku,“ a vyrazil jsem do prodejny. V červnu 2010 jsem tak poprvé vyzkoušel chytrý telefon s Androidem. Přesto, že se jednalo o z dnešního pohledu dost podprůměrný mobil, mi Android naprosto učaroval. V následujících letech jsem u něj zůstal a postupně se v mých dlaních střídaly telefony jako LG Optimus One, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia Z, OnePlus 5, Xiaomi Mi 9 a jako poslední Xiaomi 12. Během té doby jsem také recenzoval desítky dalších telefonů různých značek – ve všech případech na nich běžel operační systém Android.

Umřel ve mě geek Android mě bavil z mnoha důvodů. Zpočátku jsem například všechny telefony (včetně recenzovaných) rootoval a užíval jsem si možnosti úplné nadvlády nad zařízením. Zkoušel jsem také alternativní ROMky – extrémem byl v tomto případě jeden týden, během kterého jsem jich na svém Samsungu vyzkoušel sedm. Každý den jednu. Na Androidu mi vyhovovaly možnosti přizpůsobení. Líbilo se mi, že když mi z nějakého důvodu nevyhovuje ROMka od výrobce, tak ji mohu nahradit alternativou. Jenže bohužel ty alternativy měly docela často mušky i větší mouchy – občas něco nefungovalo, sem tam něco spadlo či přestalo nadobro fungovat. Roky plynuly a já zjistil, že jsem zpohodlněl. Jak před časem napsal na svém blogu Martin Malý „umřel ve mě geek“. Po svém telefonu jsem začal požadovat především to, aby spolehlivě fungoval. Už jsem si ho nepřizpůsoboval podle sebe, ale já se začal přizpůsobovat tomu, co mi naservíroval výrobce. Je to projev dospívání? Nebo stárnutí? Možná... Mezitím si manželka pořídila iPhone 11. Často jsme se bavili o výhodách, které jí tento telefon přináší, a já postupně docházel k závěru, že by mi mohl vyhovovat také. Navíc na poli Androidu se už nedělo nic vysloveně zajímavého – zprvu překotný vývoj, kdy každá verze přinášela obrovskou hromadu novinek, se zpomalil a nové verze už ve mě nebudily tolik nadšení. Proč jsem se rozhodl pro iPhone? Když si manželka pořídila iPhone 15 Pro, půjčil jsem si její starou „jedenáctku“ na testování. Naznal jsem, že systém je i na více než čtyři roky starém smartphonu velmi dobře použitelný, a navíc i aktualizovaný, což je ve srovnání se světem Androidů docela příjemný rozdíl. Přechod z Androidu na iPhone Stále jsem ale vyhlížel, zda nějaký výrobce nepřijde s telefonem, který by mě zaujal. Nestalo se tak. Neoslovil mě ani Nothing Phone se svítícími LED proužky, natož Samsung či Sony, kteří dle mého mínění vyrábějí stále ošklivější telefony. Ani Xiaomi, u kterého jsem zakotvil v posledních dvou případech, nepřineslo nic, co by mi sebralo dech. Jedním ze základních požadavků byly hezké fotky. A to iPhone splňuje. Prakticky vždy, když se mi (například na sociálních sítích) líbila nějaká fotka a já se zeptal autora, čím ji fotil, zněla odpověď „iPhonem“. Ostatně i DxOMark, ať si o něm myslíme cokoli, to potvrzuje. iPhone 15 Pro je v jeho žebříčku na pěkném šestém místě. Fenomén Dxomark. Stojí za ním jen kouzla a čáry, nebo důkladná měření? Systém Android jsem znal prakticky do poslední skulinky systémového nastavení a cítil jsem jakousi vnitřní potřebu zkoušet a učit se nové věci. A tuto možnost mi iOS dává. Kromě toho jsem možná chtěl vystoupit i ze své komfortní zóny a sám sobě dokázat, že ještě nejsem starý páprda, který dožije s jedním telefonem až do důchodu. Když žádný z výrobců nepřišel s ničím, co by mě dokázalo uchvátit, padlo v pondělí 17. června definitivní rozhodnutí. Objednal jsem si iPhone 15 Pro v titanové variantě se 128 GB interní paměti. Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, ho používám patnáctý den, takže už uzrál čas podělit se o své dojmy a zkušenosti.

První dojmy Hned na první dobrou mě zaujal poctivým zpracováním – na pohled i na dotek je prostě znát, že jsem si pořídil hodnotné zařízení. Velkou změnou pro mě byla obrazovka – zatímco Xiaomi 12 má displej po stranách zaoblený, což mi kdysi připadalo nesmírně „sexy“, iPhone 15 Pro má obrazovku plochou. A mohu konstatovat, že z hlediska práce na takovém displeji je toto řešení výrazně praktičtější. Horko těžko jsem si zvykal na umístění fyzických tlačítek. Zatímco Xiaomi mělo tlačítka pro nastavení hlasitosti a zapnutí/vypnutí na pravé straně, iPhone má na pravé hraně jen tlačítko pro zapnutí, zatímco regulátory hlasitosti a akční tlačítko je na hraně levé. Zde mám subjektivní pocit, že se mi hlasitost během hovoru lépe nastavovala na Xiaomi. Hodně se mi líbí displej. Ač jsem žil v představě, jak si mě Xiaomi 12 hýčká svým AMOLEDem, obrazovka iPhonu na mě opravdu silně zapůsobila. Dovolím si říci, že je na ní doslova radost pohledět. Nesrovnatelně lepší je pak podle mě Always on Display, který ani zdaleka nevybíjí baterii tak dramaticky, jako na Xiaomi. Android versus iOS Můj přechod na iPhone byl značně usnadněn tím, že jsem přecházel z Xiaomi. Tento výrobce kopíruje ve své grafické nadstavbě iOS tak vehementně, že některé prvky (např. Centrum ovládání) jsou prakticky zcela identické. V tomto případě jsem to měl určitě o poznání jednodušší než někdo, kdo přechází třeba z Pixelu či Motoroly. V praxi jsem si potvrdil, že když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž. Konkrétně mám na mysli ovládání gesty. Na Androidu jsem používal výhradně tlačítka (všem dobře známý trojúhelník, kolečko a čtvereček) v dolní navigační liště. Xiaomi sice nabízelo ovládání gesty, která jsem vyzkoušel, ale nevyhovovalo mi, takže jsem se vrátil k tlačítkům. Na iPhonu možnost tlačítek není, takže jsem se musel smířit s gesty. Na rozdíl od Xiaomi to šlo snadno – jsou totiž dost intuitivní a fungují opravdu skvěle.

Gesta v podání Xiaomi Další věcí, která mě překvapila, je Face ID. Nevěřil jsem tomu, že existuje něco jednoduššího než přiložení bříška prstu na čtečku. Na Androidu lze sice používat odemykání na základě rozpoznání tváře, ale není možné ho využívat všude (například k přístupu do mobilního bankovnictví). Po patnácti dnech musím uznat, že používání Face ID je opravdu ještě o kousek jednodušší než otisk prstu.

Mých šest ploch s ikonami S čím jsem naopak hodně bojoval, je umísťování ikon všech aplikací na domovské obrazovky. Ano, dají se smazat a dá se dokonce zakázat, aby to iPhone dělal. Lze také využívat Knihovnu aplikací, která funguje podobně jako seznam aplikací na většině telefonů s Androidem. Ale vadilo mi, že si nemohu libovolně umístit ikony na domovských obrazovkách, což na Androidu šlo zcela bez problémů. Naštěstí toto má údajně změnit připravovaný iOS 18. Další překvapení starého Androiďáka Jednou z prvních věcí, kterou jsem bezpodmínečně musel vyměnit, byla klávesnice. Prakticky od svých počátků s dotykovými telefony jsem si totiž zvykl používat klávesnice, na kterých se píše tahem prstu. Vyťukávání písmenko po písmenku mi připadá pomalé a nesmírně mě to rozčiluje. Naštěstí už iOS podporuje alternativní klávesnice, takže nebyl problém nainstalovat si Microsoft SwiftKey. A od iOS 18 by snad měla psaní tahem umět i nativní klávesnice, což určitě míním vyzkoušet. Co kdyby ji Apple udělal lepší než Microsoft, že? Další velkou výzvou pro mě bylo nastavení vlastního tónu vyzvánění, SMS a budíku. Prostě nechci, aby můj telefon vydával stejné zvuky, jako miliony jiných! Na Androidu je to prosté: stačí (třeba přes kabel nebo stáhnout z internetu) do paměti uložit soubor ve formátu MP3 a nastavit ho jako příslušný zvuk. Tady iOS trochu hází uživatelům klacky pod nohy, takže jsem musel hledat způsob, jak dostat do mobilu vlastní vyzvánění. Nejprve jsem zkusil cestu přes aplikaci Garage Band, později mi někdo poradil řešení přes iTunes. Obojí naštěstí fungovalo, takže požadavek, aby mě telefon budil mým oblíbeným songem, byl splněn. Překvapilo mě ale omezení délky vyzváněcího tónu na 30 sekund. Dosud nechápu, proč tomu tak je.