Po aktualizaci na iOS 17 dojde i na update aplikací. Na co se mohou těšit uživatelé iPhonů a Apple Watch

Krátce po premiéře nového operačního systému iOS 17 se Apple detailněji rozpovídal o nových funkcích, které na podzim dorazí téměř do většiny jeho služeb, které najdete, nejen v iPhonech, ale i v hodinkách Apple Watch. Některé se objeví průběžně s vydáváním betaverzí, na jiné dodatky se však najde čas až v průběhu podzimu, kdy už bude iOS 17 hromadně nasazený u stávajících i u nových iPhonů 15.

V aplikaci Apple Music bude možné vytvořit společný playlist, při karaoke budou moci předplatitelé Apple Music vidět sebe sama na Apple TV. Ovládat hudební přehrávání však bude moci i ten, který nemá službu Apple Music předplacenou. Do aplikace Podcasty přibydou známé radiové show z Apple Music, řidiči zase u Apple Music ocení podporu SharePlay.



Takto budou v Apple mapách zobrazena aktuální dostupnost nabíjecích stanic pro elektromobily

Apple Mapy budou moci vybranou oblast uložit do režimu offline, uživatelé elektromobilů budou moci vidět v reálném čase dostupnost nabíjecích míst včetně typu nabíjecího konektoru a maximálního výkonu. V rámci filtrace si budou moci nastavit i preferovanou síť dobíjecích stanic.

Vytvořte si cvičení a sdílejte AirTagy

Aplikace Apple News+ bude nabízet denní křížovky a současně „profesionální“ audio příběhy z aplikace Apple Podcasty. Apple Book budou doporučovat relevantnější knížky k dalšímu čtení. Na hodinkách Apple Watch či v aplikaci Fitness+ zase půjde vytvořit vlastní cvičení nebo naplánovat meditaci. Pokud často střídáte různé druhy cvičení, bude je možné dopředu zřetězit, abyste se při jejich ručním nastavování nezdržovali.

S podzimní aktualizací služeb budou moc uživatelé sdílet své AirTagy. Budete si moci vytvořit skupinu až pěti dalších osob, které budou moci používat funkci Find My pro vyhledávání jednoho konkrétního AirTagu, u něhož souběžně nebudou dostávat varování o tom, že je nějaký AirTag „sleduje“. Představit si to můžete např. při rodinném výletě čtyř osob, které vlastní iPhony. Nyní by stačil jeden AirTag na klíčích od auta k tomu, aby se třem ostatním zobrazila notifikace o tom, že jsou „sledováni“. Pokud budou všichni zařazeni do stejné skupiny, nic takového se už nebude opakovat.

Apple na závěr dodává, že výše popsané funkce nejsou navázány na update na iOS 17, ale to, že půjde o bezplatnou aktualizaci aplikací a služeb. Některé funkce a služby však nemusí být k dispozici ve všech koutech světa.

