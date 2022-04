Po brýlích od Snapchatu přilétá dronkamerka. Natočíte s ní vlog a vejde se do dlaně i kapsy

Sociální síť Snapchat u nás poslední roky popularitou hodně upadla, nicméně v USA a dalších zemích je stále populární a společnost Snap, která za ní stojí se rozhodně nebojí inovovat či experimentovat. Vzpomenout můžeme například na jejich brýle Spectacles pro rychlé focení, a to ve 3D, které se dočkaly dokonce několika generací. Nyní společnost představila další netypický produkt.



Snap Pixy je tak malý, že se vejde do dlaně. Z ní umí i startovat nebo na ní přistát.

Je jím Snap Pixy, dle slov firmy létající kamerka. Lépe řečeno, je to malý dron, jehož hlavní funkcí je focení a natáčení obsahu na váš účet v aplikaci Snapchat. Dron je samozřejmě žlutý, takže plně koresponduje s grafikou firmy i aplikace, jeho hlavní výhodou jsou však malé rozměry. V klidu se totiž vejde do kapsy nebo do dlaně.

Snadné ovládání i bez aplikace

Když už jsme u dlaně, tím, dronmá sice 4 motorky, které jej udrží ve vzduchu, nicméně jsou bezpečně skryté v těle zařízení, takže nemělo by při nárazu dojít k jeho poškození či zranění. Snap dokonce tvrdí, že je vhodný pro vypouštění z ruky, kde dokáže zpátky opatrně přistát. Vše je naprosto jednoduché a rychlé, aby to uživatele při zachycení důležitého momentu nijak nezdržovalo.

K ovládání není potřeba ani žádná aplikace. Uživatel jednoduše v horní části dronu otočí přepínačem do jednoho ze 4 režimů používání. V tom základním vylítne a stojí na místě, což se hodí například pro focení selfie či krátké vlogování. Umí také kroužit kolem uživatele nebo jej následovat při natáčení, tak aby uživatel zůstal v záběru. K tomu ostatně slouží integrovaná 12Mpx kamerka.

Dron má také interní 16GB úložiště pro ukládání dat, ty pak ale bezdrátově synchronizuje s chytrým telefonem, kde je ukládá do galerie vzpomínek Snapchat Memories. V aplikaci pak lze pořízený obsah dále editovat a sdílet. Pixy je zatím dostupný pouze v USA a ve Francii za cenu 230 dolarů (5 400 Kč bez daně).

Představení Snap Pixy: