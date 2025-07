Po dopravní nehodě si vystačíte se dvěma telefony. Nehodový formulář vyplníte přes webovou aplikaci

Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci Bouračka, která umožňuje sepsat záznam o dopravní nehodě bez tužky a papíru. Daleko více by se nám samozřejmě líbila vyloženě mobilní aplikace pro Android a iOS, v současném stavu se však jedná o webovou aplikaci, kterou stačí načíst v prohlížeči telefonu. A to v případě, že je podle vašeho odhadu škoda do 200 tisíc korun a nedošlo k žádným zraněním, a současně se dokážete jednoznačně shodnout na tom, kdo byl viníkem dopravní nehody. Oba účastníci ale musí mít navíc občanku vydanou v ČR.



Webová aplikace Bouračka - úvodní obrazovky pomohou i s tím, jak se zachovat krátce po dopravní nehodě

Webový formulář najdete na webu Bouracka.cz, přičemž postup vyplnění je přímočarý. Začnete ověřením telefonních čísel obou účastníků nehody. Čísla se ověří zadáním kódů, které dorazí jak na telefon toho, kdo formulář vyplňuje, tak na telefon druhého účastníka nehody. Poté webová aplikace otevře fotoaparát telefonu, kterým nasnímáte občanské průkazy obou řidičů, a automaticky vepíše důležité osobní údaje do příslušných kolonek. Na vás zbývá pouze kontrola, že bylo vše přepsáno správně, případně je můžete napsat ručně.

Podobně se do záznamu načtou i poznávací značky vozidel, stačí je opět jen vyfotit. Webová aplikace pak z registru vozidel načte všechny potřebné informace, včetně modelu, značky, roku výroby nebo pojišťovny. Místo nehody vyznačíte na interaktivní mapě, ze které se uloží GPS pozice a dopíšete jen orientační čas nehody.

Postup vyplňování formuláře Bouračka:

V dalších krocích označíte poškozená místa na vozidlech, vyfotíte je telefonem a popíšete poškození vlastními slovy. V dalším kroku přidáte místa střetu a popíšete, jak se nehoda stala. Na telefonní číslo toho, kdo formulář vyplňuje, následně dorazí potvrzovací kód, kterým hlášení o nehodě „podepíšete“. Samotná webová aplikace funguje už od začátku července, ovšem až v těchto dnech se rozjíždí naplno.