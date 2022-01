Po Face ID chystá Apple další způsob ověření. Využije k němu AirPods a vaše uši

Apple byl před lety tím, kdo pomohl rozšířit čtečku otisků prstů Touch ID mezi smartphony a vlastně zrealizoval myšlenku, že nejlepším zámkem telefonu by měl být biometrický údaj. Několik let poté čtečku otisků prstů na iPhonech vyměnil za Face ID, se kterou telefon dokáže identifikovat uživatele na základě pokročilého skenu obličeje. Nyní to vypadá, že firma uvažuje nad dalším způsobem biometrické autentizace.

Mohla by jím být technologie, které by se mohlo říkat Ear ID. Apple sice tento název neuvedl, ale fungovalo by přesně tak, jak napovídá. Šlo by o ověřování uživatele pomocí lidského ucha. Jak popisují nově podané patenty, byly by k tomu použity sluchátka AirPods, která by na to ale musela být samozřejmě uzpůsobena.

Zapojí ucho, hlas i chůzi

Vše by fungovalo tak, že by sluchátka vyslala zvukový signál, který by se díky unikátní stavbě ucha nějak odrazil a následně by jej zaznamenaly mikrofony sluchátek. Nezůstalo by však jen u ucha. Aby bylo ověřování ještě spolehlivější, Apple uvažuje, že by u sluchátek přidal ještě další kritéra pro ověření.

Jednak by šlo o hlas, na základě kterého by sluchátka byly schopné ještě přesněji rozpoznat, že jde daného uživatele. V rukávu má však ještě jeden trumf a tou je chůze. Již dnes Apple skrze aplikaci Zdraví sbírá a vyhodnocuje styl chůze, na základě čehož dokáže případně předpovědět případné problémy. Tím, že AirPody jsou vybaveny akcelerometry, tak by mohlo jít o jeden z dalších faktorů pro ověření pomocí sluchátek.

Zatím se jedná pouze o patenty, takže je otázkou, zda je Apple uvede i do praxe, nicméně nebylo by to poprvé, kdy k ověřování použije jiné zařízení. Již dnes takto jako spolehlivý způsob považuje nasazené hodinky Apple Watch, jelikož při nasazení do nich uživatel zadal svůj ověřující kód.

Nedávno představené Apple AirPods 3. generace:

Zdroj: Patently Apple