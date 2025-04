Po krádeži iPhonu ještě víc zabolí ztráta dat. Lidé přicházejí o fotky na iCloudu, Apple nepomáhá

Bezpečnostní nástroje Applu nemusí fungovat jen proti zlodějům, ale také proti uživatelům samotným. V USA se rozmáhají žaloby na Apple, který v případě krádeže iPhonů nijak nepomáhá poškozeným, aby získali svá data zpět. Pro mnohé jsou to však nejen osobní, ale mnohdy i existenční data, protože se ztrátou iPhonu jde ruku v ruce i ztráta digitální identity. Zloděj na sebe často „přepíše“ i Apple účet poškozeného, který se navrácení svých dat domáhá marně.



Klíč pro obnovení má chránit Apple účet, přesto je hlavním nástrojem, který stojí za tím, že o něj uživatelé nadobro přijdou. Zlodějům stačí jen odkoukat přístupový kód k iPhonu

Zloději stačí po změně hesla k Apple účtu jen rychle vygenerovat nový Klíč pro obnovení, který nahrazuje tradiční obnovení účtu. Jedná se o náhodný 28místný kód, k jehož vygenerování stačí znát pouze heslo k iPhonu. Nově vygenerovaný klíč přepíše případný dřívější a původní uživatel tím vlastně přichází o Apple účet.

Apple se přitom v marketingových kampaních i napříč svými operačními systémy staví do pozice jakéhosi ochránce soukromí a dat uživatelů. Jenže lidé, jimž byl telefon odcizen, zjišťují, že proti nim stojí bariéry, které je měly původně chránit. Problémem není samotná krádež iPhonu, ale současné odcizení Apple účtu, který má v cloudu důležité soubory. Spolu s odcizenými soubory tak mnozí přicházejí o důležité kontakty, fotografie (děti, svatba, apod.), data a dokumenty důležité pro pracovní účely nebo třeba o hudbu. I přesto, že zloději často používají uložené karty k platbám, jsou největší ztrátou hlavně fotografie.

Prokážou vlastnictví, ale k datům se nedostanou

Apple má v USA na krku hned několik nových žalob, v nichž si uživatelé stěžují na to, že Apple nedělá nic pro záchranu jejich „digitálního života“. Jedna z uživatelek byla v hudebním klubu zdrogována a následně útočník odkoukal přístupové heslo k iPhonu. Po jeho odcizení přišla nejen o iPhone, ale i o všechna data na Apple účtu, u něhož útočník vystavil nový Klíč pro obnovení. V další žalobě zase jeden z uživatelů požaduje přístup k 2TB prostoru na cloudu, který tvoří „celý digitální život jeho rodiny“, a navrch požaduje odškodné ve výši pěti milionů dolarů.

V žalobě si stěžuje na to, že Applu poskytnul dostatečné důkazy o tom, že „jeho účet je opravdu jeho“, ale americký gigant přesto odmítá resetovat jeho obnovovací klíč. Data jsou přitom stále v cloudu a Apple nebrání nic v tom je pravoplatnému majiteli předat. Jenže, pokud uživatel nebo zloděj zapnul funkci Pokročilá ochrana dat, Apple k těmto informacím ztratí přístup. Okradení uživatelé však uvádějí, že tento režim nemají aktivní, přesto jim Apple jejich data nechce vrátit.



Resetování Klíče pro obnovení zabrání zlodějům funkce Ochrana odcizených zařízení, která dodatečně požaduje Face ID a Touch ID jako potvrzení totožnosti uživatele

Řešení tohoto bezpečnostního problému je od ledna roku 2024 přímo v systému iOS. Aktivní funkce Ochrana odcizených zařízení vyžaduje pro přístup k heslům a platebním kartám Face ID nebo Touch ID, jenže málokdo ví, že vůbec existuje. Ve výchozím nastavení není povolena a ani při úvodním nastavení iPhonu není její existence nijak zvýrazněna. Podle právníků však nelze nijak obhájit to, že Apple zadržuje data, která fakticky nevlastní. Na druhou stranu, pokud v chystaných soudních sporech, které mohou vyvrcholit až za rok, uživatelé se žalobami uspějí, mohlo by to Apple konečně přinutit k tomu, aby uživatelům začal vracel data, která jsou prokazatelně jejich.