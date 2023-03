Po letech konečně průlom. Solid-state baterie od Xiaomi mají daleko vyšší energetickou hustotu

Letošní rok by se mohl konečně nést ve znamení rychlejšího a efektivnějšího vývoje mobilních baterií. Silikon-karbonové baterie, které prezentoval Honor na nedávném veletrhu MWC v Barceloně, sice vypadalo jako výkřik do tmy, jenže záhy reaguje Xiaomi. To na síti Weibo odhalilo detaily Solid-state baterií, které už značka úspěšně otestovala u prototypu Xiaomi 13. Oproti současně používaným akumulátorům s tekutým elektrolytem se používá pevný elektrolyt.

Nová technologie baterií má zpřístupnit energetickou hustotu až 1 000 Wh/l, což je podstatně více, než u současných akumulátorů typu Li-Ion (typicky 500 - 600 Wh/l). Pokud si to ukážeme na konkrétním příkladu, tak u Xiaomi 13, který má běžně 4 500mAh baterii, měla Solid-state baterie kapacitu 6 000 mAh. A to znamená nárust kapacity o třetinu! Samozřejmě při zachování stávajících rozměrů pevně integrované baterie.



Solid state baterie budou mít ve smartphonech výhody i s ohledem na bezpečnost. Při proražení baterií nedochází k jejich výbuchu ani zahoření

Xiaomi navíc dodává, že jsou Solid-state baterie bezpečnější, než současně používané Li-Ion akumulátory. Při jejich proražení nehrozí zkrat a zahoření, baterie nového typu navíc poskytují až o 20 % více energie v extrémních podmínkách (-20°C). Jenže, zatímco Honor už své Silikon-karbonové baterie nasadil do čínské varianty Magic5 Pro, Xiaomi ještě na sériovou výrobu Solid-state baterií není připraveno. Dotažení nové bateriové technologie tak ještě zřejmě pár let potrvá.

Xiaomi teprve nedávno ukázalo světu 300W dobíjení:

Zdroj Weibo