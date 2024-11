Po letech se ukazuje, že rozhodnutí Applu obětovat malý iPhone ve prospěch přerostlého bylo správné

Apple se před třemi lety rozhodl, že už neoznámí žádný další zmenšený iPhone. Modelem iPhone 13 mini to skončilo. Vsadil místo toho na zvětšenou verzi Plus, a byl to rozhodně krok správným směrem. V loňském roce bylo podle uskupení CIRP prodáno jen jedno procento zmenšených iPhonů, přičemž v roce 2022 to bylo ještě sedm procent. Místo zmenšeného iPhonu se v portfoliu objevil iPhone Plus, který zaujal přeci jenom více než Mini varianta. Vloni tvořily jeho prodeje 11 procent, letos jsou zatím na 13 procentech, takže má zájem o tento iPhone nepatrně rostoucí tendenci.



Poměry prodejů jednotlivých variant iPhonů v letech 2022 až 2024 podle skupiny CIRP. Prodeje iPhonu Plus rostou, stále je to však nejhůře podávaný model. Na druhou stranu je rozdíl mezi Plus a Pro verzí jen šest procent...

Pro varianty si poslední tři roky drží stabilní poměry, Pro verze se pohybuje okolo 20 procent, Pro Max se stabilně drží okolo čtvrtiny všech prodaných iPhonů. Poměrně překvapivě je však to, že je už třetím rokem po sobě nejprodávanější verzí základní model, který se i letos dostal přes 40 procent. Část prodejů základní verze sice převzal model Plus, zájem o základní iPhone však i nadále převyšuje ostatní modely. Záměrně neuvádíme „nejlevnější“, protože tím je iPhone SE (2022), který však do těchto statistik zahrnutý nebyl.

Celkově vzato však uživatelé iPhonů chtějí, buď „iPhone“ (tedy základní model) nebo rovnou „ten nejlepší iPhone“. Hlavním důvodem je samozřejmě cena. Není žádným tajemstvím, že jsou iPhony cenově postaveny hodně vysoko, a tak mnohým stačí základní varianta iPhonu, která se rok od roku pomalými krůčky vylepšuje. Druhým důvodem může být i to, že nové funkce u Pro verzí jsou zaměřeny jen na relativně úzkou skupinu uživatelů. Těm ostatním se tak investice několika tisíc navíc (u řady iPhone 16 je to přesně 6 tisíc Kč) za funkce, které nevyužijí, nevyplatí, a tak zůstávají u základní verze.

Zdroj: CIRP