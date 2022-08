Po loňském výpadku se vrací veletrh IFA 2022. Mobilních novinek bude ale spíš poskrovnu

Jeden z největších veletrhů spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA 2022 se vrací po loňském covidovém výpadku. Uskuteční se ve dnech 2. až 6. září 2022 tradičně na berlínském výstavišti Messe Berlin. Nejen novináři, firmy a odborná veřejnost, ale i široká veřejnost, spotřebitelé a fanoušci si v těchto dnech budou moci prohlédnout nejnovější trendy z oblasti audio/video, bílé techniky, chytré domácnosti a také mobilních technologií.



Takhle prázdný už veletrh IFA nejspíš nikdy neuvidíme. Mezi dvěma vlnami covidové pandemie proběhla za přísných hygienických opatření akce v roce 2020. Na návštěvnosti se to výrazně podepsalo

IFA nikdy nebyla čistě mobilní veletrh, ale s tím, jak se zejména smartphony postupně stávají přirozeným centrem chytrých ekosystémů, do programu veletrhu bezpochyby patří. Letošní rozjezd po covidové pandemii bude spíše pozvolnější – na veletrhu nebudou zaplněny úplně všechny pavilony a někteří dříve tradiční vystavovatelé (např. Sony, Philips) vůbec nebudou v areálu zastoupeni vlastní expozicí.

Dvě větší čínské premiéry

Ani tak ale nebudeme o mobilní novinky ochuzeni, postarají se o ně zejména velká čínská jména. V pátek 2. září v 17 hodin zahájí veřejně přístupnou část veletrhu Honor svojí keynote nazvanou „Embracing The Connected Future”. Zde budou podle zástupců značky uvedeny nejen nové produkty, ale i softwarové novinky a řešení pro propojená zařízení. Prakticky jisté je uvedení smartphonové řady Honor 70, z ostatních produktů se zřejmě dostane na notebook nebo nositelná zařízení.

V sobotu 3. září v 10:30 bude následovat keynote bývalé matky Honoru, společnosti Huawei. Ta se na evropský trh chystá uvést novou řadu smartphonů Nova 10, představenou už dříve v Číně. Podle našich informací bude uveden i nový tablet, nositelnosti a také nový produkt z oblasti audio.

Některé značky se rozhodly, že využijí přítomnosti mnoha novinářů v Berlíně a představí své novinky mimo areál výstaviště na vlastní akci. To je i případ HMD Global, výrobce smartphonů Nokia, jenž zahájí svoji keynote ve čtvrtek v poledne. Po čase by měl tchajwansko-finský výrobce uvést zase vyšší model nesoucí legendární finské logo, podle spekulací pravděpodobně Nokia X30. Představit by se měl také model střední třídy z řady G a možná i nový tablet.

Vrátí se akce do starých kolejí?

Z menších značek se můžeme těšit na novinky od výrobce chytrých hodinek a náramků Amazfit, s příslušenstvím pro virtuální/rozšířenou realitu by mělo přijít TCL. Tchajwanský Asus chystá premiéru notebooku s ohebným OLED displejem, ale s mobilními zařízeními si dá tentokrát nejspíš pauzu, i když se šušká, že má v přípravě novou generaci herního ROG Phonu se speciálním chlazením.

Na veletrhu v Berlíně nebude chybět ani tradiční vystavovatel Samsung, který opět obývá nejnovější pavilon City Cube. Mobilních novinek se ale tentokrát nedočkáme, protože nové skládačky výrobce uvedl na nedávné samostatné akci Unpacked. Berlínská akce se zaměří na televizory a domácí spotřebiče. Oficiálně představen bude také nový maskot značky G-nusmas.

Zatím poslední veletrh IFA se konal v roce 2020. Šlo o výrazně seškrtaný ročník nazvaný „IFA Special Edition“, kdy výstavní plocha byla omezena na dva pavilony pro tiskové konference a dva pro expozice se stánky. Pořadatelé IFA byli jedni z mála na světě, kteří se ve vypjatém covidovém roce 2020 rozhodli za dodržení přísných hygienických opatření veletrh přesto uspořádat. Naopak loňský zářijový termín už vynechali. IFA se tedy vrací po dvou letech a uvidíme do jaké míry naváže na dosud poslední „plnohodnotný“ ročník 2019.