Po přenosných konzolích je velká sháňka. Svou vlastní chystá i Logitech, poběží na upraveném Androidu

Pandemie koronaviru prakticky otevřela dveře přenosným herním konzolím, a tak se do tohoto segmentu pouští čím dál tím více výrobců. Z koláče, kde dominuje Steam Deck, si chce každý ukousnout alespoň něco, i proto existuje spousta „no name“ konzolí s operačním systémem Android, které najdete na crowdfundingových serverech. Existují však i známější značky, které chtějí prorazit s vlastním řešením přenosné herní konzole, a jednou z nich je i známý brand Logitech.

Přenosná herní konzole však není nic nového, prakticky všichni výrobci na trhu vychází z konceptu Nintendo Switch, jejíž první generace byla představena v říjnu roku 2016, a podobě konzole s OLED displejem či ořezané Switch Lite žije dodnes. I připravovaná konzole Logitech G Gaming Handheld z ní částečné vychází, takže nemá oddělitelné ovladače. Na fotkách, které publikoval známý leaker Evan Blass, můžeme vidět velký obdélníkový displej, který ze stran doplňují známé ovladače.



Takto bude vypadat chystaná herní konzole Logitech G

Na levé straně najdeme joystick a kurzorový kříž, na pravé zase druhý joystick, akční tlačítka (A, B, X a Y). Herní konzole má vlastní klávesu Home, programovatelné žluté tlačítko, klávesu pro otevření hlavní nabídky a tlačítko pro spuštění kontextového menu. Samozřejmostí jsou pak pogumované integrované gripy, z nichž ukazováčky dosáhnete na triggery L1, L2, R1 a R2. Na horní části konzole najdeme zapínací slider, regulátory hlasitosti a také záslepku, pod kterou se může skrývat slot pro microSD karty či nanoSIM kartu. USB-C vidíme na spodní hraně poblíž 3,5mm jacku

Android a možná i SIM karta

Z uniklých promo fotografií je také jasné, že v konzoli poběží operační systém Android. Na domovské obrazovce je připraveno vše potřebné, tedy vstup do aplikačního obchodu Google Play a rychlé přístupy k vybraným aplikacím. Konkrétně zde vidíme streamovací služby GeForce Now Xbox Game Pass Ultimate či aplikaci Steam. V levém horním rohu pak najdete přístupy do telefonního seznamu, ke zprávám, galerii či nastavení systému. A to by mohlo naznačovat, že do herní konzole půjde vložit i nanoSIM karta. Díky mobilním datům tak bude možné hrát třeba cloudové hry i na cestách.

Firma Logitech již začátkem srpna potvrdila existenci konzole, na které spolupracuje s vývojářskou firmou Tencent Games. Ta je známá v herním průmyslu zejména díky titulům PUBG, Arena of Valor, Honor of Kings a dalších. Kompletní hardwarové specifikace herní konzole však zatím neznáme, očekáváme, k její premiéře by mohlo dojít již v průběhu září.

Představení herní konzole Steam Deck: