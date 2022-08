Po stopách srpnové okupace se smartphonem. Zahrajte si geolokační hru ve čtyřech městech

Byl to úplně obyčejný den na konci letních prázdnin, který před 54 lety změnil naší historii. Projekt Svoboda není samozřejmost se i letos spojil s geolokační hrou Skryté příběhy, a díky tomu se můžete vydat po stopách srpnové okupace do Liberce, České Třebové, Holešova nebo zjistit, co čekalo servisního technika Československého rozhlasu v Praze na jeho noční směně během osudné noci.

Pražská trasa navíc přímo v den výročí okupace, tedy v neděli 21. srpna, ožije jako šifrovací hra Boj o rozhlas, při které bude možné na trase potkat i reálné postavy. Šifrovací hra Boj o rozhlas startuje v neděli 21. srpna mezi 14:00 a 14:30 hodin od budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12.

V mobilní aplikaci Skryté příběhy (zdarma pro Android a iOS) jsou připraveny čtyři nové trasy, které mapují vpád Varšavských vojsk. Trasa nazvaná Liberecká okupace ukazuje Václava Havla, který pomáhá se svobodným vysíláním v Liberci okupovaném sovětskými vojáky. Trasa Poslední pluk se odehrává v Holešově na Kroměřížsku, kde elitní výsadkáři cvičení pro boj v týlu nepřítele jako poslední vzdorují okupaci. Trasa Modrá proti rudé v České Třebové ukazuje, jak čeští a slovenští železničáři vynalézavě bojkotovali přesuny okupačních vojsk a poslední je již zmíněná pražská trasa.

Všechny čtyři trasy vznikly díky spolupráci Skrytých příběhů s projektem Svoboda není samozřejmost operátora O2, který cílí na mladou generaci a snaží se jí pomoci orientovat v moderních dějinách naší země.

Venkovní hra Skryté příběhy je určena pro všechny věkové skupiny, a je k ní potřeba jen chytrý mobilní telefon. Aplikace je rozdělena do jednotlivých výletních tras po celé České republice a na každé je několik zastavení, kde se plní drobné úkoly, jejichž vyřešením se posouvá hráč dál.