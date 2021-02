Po třech letech nové BlackBerry. S klávesnicí, 5G a v Evropě ještě letos

Fanoušci komunikátorů s klávesnicí a někdejší ostružinou v logu mohou opatrně zajásat. Loni založený americký start-up Onward Mobility dospěl do stádia finalizace prvního produktu, který chce představit v letošním roce zákazníkům ve Spojených státech a Evropě. Na vývoji spolupracuje se známým OEM výrobcem, firmou Foxconn, uvádí portál Nikkei Asia.

Telefonu nebude chybět ikonická QWERTY klávesnice s fyzickými tlačítky a dnes už také „povinná“ 5G konektivita. Další výbavu v tuto chvíli neznáme, ale očekávat můžeme silný hardware včetně fotoaparátu i procesoru, protože půjde o vlajkový produkt v portfoliu. Velký důraz bude kladen i na softwarové zabezpečení. Zařízení bude určeno zejména pro využití v korporátním a vládním sektoru.

BlackBerry jako licencovaná značka pro mobilní zařízení patřila v letech 2016 až 2020 do potfolia TCL. Čínská firma se snažila udržet řadu těchto zařízení všemožně při životě, poptávka ale byla slabá. Posledním vydaným modelem bylo v roce 2018 BlackBerry Key2 LE (recenze). V loňském roce Číňané značku licencovanou původním kanadským BlackBerry Inc. (dříve Research In Motion) odprodali texaskému start-upu Onward Mobility.