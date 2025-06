Počasí ČHMÚ v mobilu upozorní na blížící se extrémní srážky. Lokální předpovědi budou přesnější

Mobilní aplikace Počasí ČHMÚ získala novou funkci, která varuje před blížícími se silnými a extrémními dešti. Vše je součástí nového modulu K-appka, který najdete v postranním menu mobilní aplikace. Modul je primárně určen těm, kteří nejsou zvyklí sledovat reálná radarová data, ale stačí jim rychlý informační souhrn. Na silné a extrémní srážky je navíc možné vytvořit si i upozornění.



Takto vypadá podoba modulu K-appka, který ukazuje očekávané srážky

Aplikace ve své nové verzi slibuje i přesnější lokální předpovědi pro zvolenou oblast a přepracovaný meteogram s možností filtrace dat. Došlo také k úpravě a optimalizacím uživatelského rozhraní, např. u rychlé navigace z bočního menu přímo na konkrétní filtry na radaru.

Varování na extrémní deště

Základem je odhad srážek podle aktuálních měření a posunutých radarových snímků v průběhu jedné hodiny. Předpověď se primárně vztahuje na místo, kde se nacházíte, alternativně pak na místo, kam v mapě umístíte špendlík. Srážkové úhrny pod 0,4 mm jsou evidovány jako slabé srážky. Mobilní aplikace vám ukáže například to, zda na daném místě bude vůbec pršet, nebo zda budou aktuální srážky ustávat či postupem času spíše přibývat. Data se aktualizují podle radarových dat každých pět minut.



Hlavní nabídka, K-appka a vysvětlení srážek a varování

Další novou funkcí je oznámení o blížících se silných a extrémních srážkách podle radaru. Tato funkce je užitečná například na horách nebo na dovolené primárně po Česku (polohu lze nastavit v obdélníku, který kopíruje hranice České republiky), aby vás nepřekvapilo špatné počasí.

Telefon vás může varovat na silné a extrémní srážky nebo pouze na extrémy, a to po nastavenou dobu 2 až 12 hodin. Pokud se přižene déšť, dozvíte se to z notifikace v horní liště. Škoda je však to, že nelze mít pro svou polohu nastaveno automatické varování, které by vás upozornilo na změnu počasí, když to skutečně vůbec nečekáte.



Nastavení oznámení na silné a extrémní srážky, lokálně nebo na pozici v mapě. Aplikace prozradí i extrémy ve vašem okolí

Třetí funkce dokáže najít extrémy v okolí (25 km od vaší pozice nebo od zvolené lokace), tedy srážky s intenzitou nad 20 mm/hod. Aplikaci Počasí ČHMÚ si můžete bezplatně stáhnout z Google Play a App Storu.