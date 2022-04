Poco F4 GT osloví náročné hráče. Má výsuvná herní tlačítka, čtyři repráčky a hromadu výkonu

Xiaomi a jeho populární značka Poco představila nový vlajkový model F4 Pro cílící na ty nejnáročnější zákazníky a hráče. Tomu už odpovídá samotný design telefonu. Na zádech totiž kombinuje netradiční tvary a zaujme i originálním modulem fotoaparátu, které je opatřen dvojicí pásů LED diod s RGB podsvícením, které budou signalizovat přijaté notifikace.



Poco F4 GT cílí s povedeným designem a špičkovou výbavou hlavně na hráče.

Telefon přináší 6,67“ AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hráče bude ještě více zajímat vzorkovací frekvence 480 Hz. Ochranu zde zajišťuje krycí sklíčko Gorilla Glass Victus. Tím zásadním je zde ale výkon. Telefon totiž pohání špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 12 GB operační paměti a rychlé 256GB úložiště typu UFS 3.1. Samozřejmostí je podpora 5G a Wi-Fi 6E.

Výsuvný herní tlačítka

Netradiční na poměry telefonů je umístění rovnou čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos, které se budou hodit nejen při hraní. Ještě lepší herní zážitek pak zajistí vibrační motorek pro haptickou odezvu a hlavně dvojice výsuvných tlačítek na boku, které aktivují herní režimu telefonu a přinesou jistější ovládání. Tlačítka bude možné si namapovat na různé funkce pro konkrétní hru. Mimo hry je ale půjde využít například pro spuštění fotoaparátu, svítilny či rychlý záznam obrazovky.



Herní tlačítka posunutím aktivují herní režim a půjde je využít k hraní her.

Poco F4 Pro se může chlubit také silnou baterií o kapacitě 4 700mAh, která podporuje bleskové dobíjení o výkonu 120 Wattů. Díky tomu baterii do plného stavu dobijete za pouhých 17 minut. Netradiční je, že k telefonu zákazník dostane nabíjecí kabel s koncovkou zalomenou do tvaru L, aby při hraní nevadila do roky. Vzhledem k výkonu telefonu i dobíjení je smartphone vybaven velkým chladičem, který pomůže snížit teploty v zátěži.

Přestože telefon cílí primárně na hráč, nabídne na zádech také trojitý fotoaparát. Přičemž tím hlavním je 64Mpx snímače Sony IMX686 s clonou f/1.9. Ten doplní 8Mpx ultraširokoúhlá kamerka a 2 MPx makro objektiv. Originální je i samotný blesk fotoaparátu na zádech, který tak trochu příhodně dostal tvar blesku.

Poco F4 Pro se u nás začne prodávat v černé, šedé nebo žluté variantě za cenu 16 999 Kč. Jako dárek zákazník zdarma získá bezplatnou výměnu displeje v prvních 6 měsících a 2 měsíce předplatného YouTube Premium. Kromě telefonu Poco představilo i základní chytré hodinky Poco Watch s AMOLED displejem 14-denní výdrží a GPS pro nenáročné sportovce.

Poco F4 GT a jeho výsuvná tlačítka: