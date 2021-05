Poco M3 Pro: telefon s podporou 5G, 90Hz obrazovkou a cenou pod 5000 korun

Značka Poco, spadající pod křídla čínské společnosti Xiaomi, představila ve středu novinku v segmentu levných telefonů. Jmenuje se Poco M3 Pro, a kromě příznivé ceny hodlá zaujmout podporou mobilních sítí páté generace či obrazovkou s obnovovací frekvencí 90 Hz.

Telefon měří 161,81 × 75,34 × 8,92 milimetrů a váží 190 gramů. Výrobce opět překvapil provedením modulu s fotoaparáty, který do jisté míry připomíná řešení ze Samsungu Galaxy S21. Nebylo by to ale Poco, aby tuto část nezvýraznilo černou barvou a svým nápadným logem.

Displej odpovídá třídě

Protože se jedná o telefon, jehož cena se musela vejít pod hranici pěti tisíc korun, je na přední straně celkem pochopitelně displej s technologií IPS LCD. Na úhlopříčce 6,5" zobrazuje 1080 × 2400 obrazových bodů a nabídne maximální jas 400 nitů.



6,5palcový IPS LCD displej

Z uvedených parametrů plyne poměr stran 20:9 a solidní jemnost 405 ppi. Přes víceméně obvyklé parametry má Poco M3 Pro v tomto směru jednu silnou stránku, kterou je obnovovací frekvence až 90 Hz. Telefon díky ní nabídne plynulejší překreslování animací.

U této kategorie nepřekvapí o něco silnější rámečky kolem obrazovky, ani použití staršího ochranného tvrzeného skla Corning Gorilla Glass 3. V kapkovitém výřezu při horní hraně obrazovky se nachází přední fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, který lze kromě pořizování selfies použít třeba pro videohovory či odemykání telefonu obličejem.

Poco sází na MediaTek

Srdcem telefonu je osmijádrový procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, vyráběný 7nm procesem. Jeho dvě výkonná jádra Cortex-A76 mají maximum na 2,2 GHz, zbylých šest úsporných jader Cortex-A55 může běžet na rychlosti do 2,0 GHz.



Osmijádrový procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G

Vykreslování náročnější grafiky zajišťuje grafický akcelerátor Mali-G57 MC2 s maximální taktovací frekvencí 950 MHz. S touto hardwarovou výbavou je telefon schopen dosahovat v benchmarku AnTuTu v8 celkového skóre nad 260 tisíc bodů. V GeekBenchi se jeho výsledky s jedním jádrem pohybují kolem 570 bodů a s více jádry okolo 1770 bodů.

Poco M3 Pro používá paměť LPDDR4X a úložiště typu UFS2.2. K dispozici bude ve dvou variantách: levnější 4 GB + 64 GB a výkonnější 6 GB + 128 GB. V případě potřeby lze interní paměť rozšířit pomocí paměťové karty microSD.

1+2 fotoaparáty

Na zadní straně můžete v černém obdélníkovém modulu spatřit optiku tří fotoaparátů. Hned v úvodu budeme konstatovat, že kromě hlavního jsou zbývající dva spíše do počtu. To ale není nic, co by vás v tomto segmentu mělo překvapit.



Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 48 Mpx

Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 48 Mpx a celkem solidní světelnost f/1,79. Papírově by tak měl zvládat pořizování slušných fotek i ve zhoršených světelných podmínkách. Telefon je schopen natáčet videa v rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu.

Další objektiv patří makro fotoaparátu, poskytujícímu rozlišení jen 2 Mpx a světelnost f/2,4. Do třetice všeho dobrého je na zádech 2Mpx hloubkový snímač, jehož úkolem je pomáhat při pořizování portrétních snímků s rozmazaným pozadím.

Slušná konektivita

Z hlediska konektivity musíme samozřejmě na prvním místě zmínit podporu mobilních sítí 5G. Příliš pozadu Poco M3 Pro nezůstává ani v oblasti bezdrátového připojení, kde nabízí podporu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac v pásmu 2,4 i 5,0 GHz.



Podpora mobilních sítí 5G

Pro připojování periferií je připraven Bluetooth ve verzi 5.1. Telefon má dále infračervený vysílač, díky kterému ho lze používat jako dálkový ovladač domácí elektroniky, a je schopen příjmu rozhlasového vysílání v pásmu velmi krátkých vln.

Velký otazník visí nad NFC, které lze použít pro bezkontaktní placení. Na globálním webu výrobce uvádí, že dostupnost se může lišit v závislosti na cílovém trhu. Z hlediska pozičních satelitních systémů je podporováno americké GPS, evropské Galileo, ruský GLONASS a čínské Beidou.

Další parametry

Telefon je vybaven audio konektorem typu 3,5mm jack, takže do něj můžete zapojit klasická sluchátka. Kromě odemykání obličejem lze použít také čtečku otisků prstů, integrovanou do tlačítka pro zapnutí/vypnutí telefonu.



5000mAh baterie

Energii zajišťuje lithium-polymerová baterie s kapacitou 5000 mAh, která by dle výrobce měla stačit na více než dva dny běžného provozu. Nabíjet ji lze výkonem až 18 wattů přes konektor USB-C, přičemž součástí balení bude 18W nabíjecí adaptér.

Poco M3 Pro bude dostupný ve třech barvách: černé, modré a žluté. Doporučená maloobchodní cena verze 4 GB + 64 GB je 179 eur, tj. asi 4560 Kč. Vyšší verze 6 GB + 128 GB přijde na 199 eur, tedy v přepočtu přibližně 5070 Kč.