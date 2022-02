Poco X4 Pro nakukuje do světa 108 megapixelů. Šikovný model střední třídy dostal AMOLED a 6nm procesor

Poco na veletrhu MWC v Barceloně představilo Poco X4 Pro 5G, což je zajímavě vybavený smartphone pro technologicky náročnější uživatele, kteří však současně nechtějí za telefon příliš platit. Střední třída dostala velmi zajímavý telefon, který toho bude mít hodně co nabídnout. Ve výbavě čekejte 120Hz displej, 67W rychlodobíjení či 108Mpx fotoaparát. Poco navíc v Barceloně vůbec poprvé oznámilo produkty čistě pod svým brandem, a nikoliv pod hlavičkou Xiaomi.

Poco nám sice ukázalo hned dva nové telefony, jenže Poco M4 Pro zase až takovou novinkou není, protože jste si u nás mohli již začátkem února přečíst detailní redakční recenzi.

První Xko s AMOLEDem

Poco do řady X vůbec poprvé nasazuje AMOLED displej. Konkrétně se jedná o rovnou DotDisplay obrazovku se zakulacenými rohy a rozlišením 6,67 palce, která nabídne rozlišení Full HD+ (2 400 × 1 080 pix). Panel nabízí široký barevný gamut daný barevným prostorem DCI-P3, oči při dlouhodobějším používání telefonu ochrání filtr modrého světla s certifikací SGS Eye Care. Displej má maximální jas 1 200 nitů (a speciální režimy pro přímé slunce a čtení), obnovovací frekvenci 120 Hz a touch sampling rate 360 Hz. Displej kryje odolné sklo Gorilla Glass 5.



Poco X4 Pro se bude nabízet v těchto třech barevných variantách

Fotomodul na zádech je masivní, ale jeho velká část je spíše designovým prvkem. Na zádech se, stejně jako u dříve testovaného Poco M4 Pro, objevuje masivní vystouplý obdélník se zaoblenými rohy. Jeho součástí je, na první pohled, pět objektivů. Jedna je pozice je ale vyhrazena pro přisvětlovací diodu, druhá pak pro označení „AI“. Nejdůležitějším snímačem, který bude fotit za přispění umělé inteligence, je hlavní 108Mpx foťák se světelností 1.9 a s rozměry 1/1.52". V základu slučuje 9 pixelů do jednoho. Na zádech dále najdeme 8Mpx širokáč (F2.2) a 2Mpx makro. Průstřelová selfie je šestnáctimegapixelová (F2.4)

Je libo jack a infraport?

Do plastového těla s rozměry 164× 76 × 8,1 mm a zvýšenou odolností IP53 se schovala 5 000mAh baterie, kterou přes USB-C dobijete až 67 Watty. Z nuly na 70 procent se baterie dostane za pouhých 22 minut, doplna to bude trvat 41 minut. Potřebnou nabíječku dostanete hned v základní krabici. Výkon telefonu obstará 6nm Snapdragon 695, který má dvě 2,2GHz jádra Cortex-A78 určená pro výkon a šestici úspornějších jader Cortex-A55 o taktu 1,8 GHz. Poco vyzdvihuje i systém chlazení LiquidCool Technology 1.0 Plus.



Součástí chladicího systému LiquidCool Technology 1.0 Plus je kombinaci vypařovací komory a grafitových podložek

Operační paměť telefonu má kapacity 6 nebo 8 GB (typ LPDDR4X), navíc si ještě pomůžete až 3GB virtuální RAM. V prvním případě má rychlá paměť UFS 2.2 kapacitu 128 GB, u větší RAM je úložiště dvojnásobné. Až 1 TB navíc přidají microSD karty.

Čtečku otisků prstů hledejte na boku telefonu, což platí i pro infraport, jehož přítomnost na rámu se u smartphonů dnes už jen tak nevidí. To ostatně platí i o sluchátkovém jacku. Do výbavy se navíc dostaly stereo reproduktory (s certifikací Hi-Res audio) či NFC pro bezkontaktní placení. Konektivita dále zahrnuje 5G, Bluetooth 5.1 či Wi-Fi, díky podpoře hybridního DualSIM, můžete místo paměťovky do telefonu vložit druhou nanoSIM kartu. Za zmínku stojí i vylepšený systém pro zpětnou vibrační odezvu.

Novinka, ve které běží Android s nadstavbou MIUI 13 for Poco, se bude nabízet v černé, modré a žluté. Telefon bude na trhu dostupný od 2. března, a to ve variantách 6 + 128 GB a 8 + 256 GB. Koncové ceny pro český trh zatím neznáme.