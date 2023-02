Poco X5 a X5 Pro láká na slušnou výbavu za rozumné peníze. Mezi oběma rozhoduje fotoaparát

Poco je proslulé svými povedenými smartphony s vynikajícím poměrem ceny/výkonu. Za rozumné peníze totiž v nižší střední třídě přináší hodně muziky. Nyní tu máme rovnou dvě novinky – Poco X5 5G a X5 Pro 5G, které toho mají hodně společného ale v něčem se liší více, než se zdá.

Zatímco u předchozí generace se Xiaomi rozhodlo v Česku prodávat pouze pročkový model, tentokrát k nám přináší i základní verzi. Telefony Poco X5 a X5 Pro jsou jsi ale velmi podobné, levnější model se jen trochu liší více zaoblenými kraji a zády, které jsou z základního modelu matné, zatímco model Pro má lehce třpytivou úpravu, která se leskne na slunci. Výhodou také je, že oba telefony mají rychlou čtečku otisků prstů na boku, na kterou příjemně dosedne palec.



Telefony jsou si hodně podobné. Základní model je však trochu zaoblenější a má matnější záda.

Telefony mají stejný displej, který se ale jen liší vyšším jasem u modelu Pro. Jedná se o AMOLED s úhlopříčkou 6,67“, s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí pro plynulý obraz. Stejná zůstala také baterie, která u obou telefonů nabízí kapacitu 5 000 mAh s tím, že je podporováno i rychlé nabíjení. U základního modelu lze nabíjet výkon 33 Wattů, model Pro dovolí až 67W, takže telefon dobijete za pár desítek minut.

Kde se však telefony zásadně liší, je výkon. Zatímco základní model pohání Qualcomm Snapdragon 695, model pro dostal do vínku mode Snapdragon 778G. Nárůst výkonu je zde podle benchmarků skoro o čtvrtinu, ale znát je to překvapivě i na rychlosti prostředí a načítání aplikací, kde levnější model viditelně zaostává. To bude částečně znát i vzhledem k různým pamětem. Základní model nabízí 6 GB RAM a 128GB úložiště, model Pro má úložiště dvojnásobné a přidává rovnou 8 GB operační paměti.



Prostředí obou telefonů vypadá téměř totožně. Liší se ale v nenápadných detailech, jelikož Poco X5 využívá MIUI 13 a X5 Pro už novější MIUI 14.

Se systémem se pojí ještě zvlášnost, která bude pravděpodobně souviset s výbavou. Přestože oba telefony nabízí předinstalovaný Android 12, základní model stál běží na nadstavbě MIUI 13, zatímco model Pro už startuje s novou verzí MIUI 14. To ale časem může vyřešit aktualizací a v praxi to stejně příliš nepoznáte.

V rozhodování bude pro mnohé hrát hlavní roli fotoaparát. Ten je sice u obou telefonů trojitý a dokonce u obou i s vysokým rozlišením - 48 Mpx u Poco X5 a 108 Mpx u Poco X5 Pro. Rozdíl v kvalitě je ale obrovský. A pokud rádi fotíte určitě sáhněte po modelu Pro. Poznáte to jak na lepších detailech fotek ve dne, kvalitnějším HDR, ale nejvíce propastný rozdíl uvidíte u fotek v noci. Oba telefony mají také navíc 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2MPx makro kamerku, ale ty už jsou prakticky totožné.

Na foťáku (a ceně) se láme chleba

Zmíním také rozdíl v u čelní kamerce, které má rozlišení 12 respektive 16 Mpx u modelu X5 Pro, kde je vyšší rozlišení velmi znát na kvalitě. Rozdíl poznáte ale i při pohledu na samotný telefon. Zatímco u dražšího modelu je selfie kamerka poměrně nenápadná u základního modelu ji doplňuje stříbrný prstenec okolo.



Rozdíl v kvalitě fotoaparátu Poco X5 (nahoře) a Poco X5 Pro je propastný na první pohled.





Rozdíl v detailech je patrný i u čelní kamerky.

Jak se ukazuje, oba telefony jsou rozdílnější, než se na první pohled zdá. Vzhledem k výraznému cenovému rozdílu je to, ale oprávněné. Základní model skvěle poslouží všem, kteří hledají dobrý telefon za rozumné peníze. Model Pro pak bude pro lidi, kteří mají o něco větší rozpočet a záleží jim převážně na kvalitě focení.

Poco X5 se prodává za cenu 6 499 Kč v základní konfiguraci 6/128 GB, zatímco model Pro s pamětí 8+256 GB vyjde na 8 999 Kč. Oba modely však bude možné v předprodeji do 19. února pořídit se slevou 500 Kč.