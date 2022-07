Pod drobnohledem. Čtečky otisků prstů na smartphonech a to, co jste o nich možná nevěděli

Čtečka otisků prstů je dnes u většiny smartphonů téměř neodmyslitelným prvkem zabezpečení telefonu. Používá se totiž k jeho bezpečnému odemykání. Přestože se může zdát, že jde o moderní prvek nových smartphonů, ve skutečnosti už má v telefonech velmi dlouhou tradici.



V roce 2011 se čtečka otisků prstů dostala i do smartphonů, poprvé se ukázala u Motoroly Atrix (obr. Quora)

Úplnou prvotinou na trhu bylo tlačítkové véčko Pantech GI100 z roku 2004, které otisk používalo k odemykání, ale i rychlému vytáčení kontaktů, kdy jste mohli přiložením jednoho z deseti prstů vytočit předvolený kontakt. Šlo však o telefon neznámé značky, který se příliš neuchytil. Čtečka se výrazněji prosadila až v roce 2007 u telefonu Toshiba G500.



Rozmachu čtečky otisků prstů však mobilní trh vděčí zejména Apple iPhonu 5s z roku 2013.

Co se smartphonů týče, premiéru si zde čtečka otisků prstů odbyla v roce 2011 u telefonu Motorola Atrix, který ji však měl poněkud netradičně na horní části zad. Hlavní příchod do mainstreamu ale přišel až na podzim v roce 2013 s Apple iPhone 5s, po němž se v následujících letech čtečka dostala do většiny vlajkových lodí konkurence a později i do levných telefonů.

Druhy čteček otisků prstů

Ve smartphonech můžeme najít hned několik druhů čteček otisků prstů, které se však výrazně liší v bezpečnosti, rychlosti, ale také ceně.

Optická čtečka otisků prstů

Nejstarším typem čtečky otisků prstů ve smartphonech je čtečka optická, její činnost spočívá v zachycení optického obrazu otisku. V podstatě se jednalo o fotografii toho, jak má otisk vypadat. Podrobnou analýzou pak byla čtečka schopná kontrolovat různé vzory na povrchu prstů.



U optické čtečky otisků prstů probíhá snímek otisku, který je dále analyzován. Potřebný je zde dostatek světla. (obr.: Android Authority)

Problémem je ale nízké rozlišení, které mělo vliv na jemnost zachycených detailů otisku prstu. Navíc je samozřejmě tato čtečka náchylná na světlo, takže tyto čtečky musí mít diody, které jsou schopné prst dostatečně prosvítit, aby byl snímek patrný. To bylo nejvíce znát zejména u prvních čteček otisků prstů v displeji, které vždy při přiložení prstu do požadovaného pole, celou oblast důkladně rozsvítily.

Optická čtečka otisků prstů je tak v podstatě velmi jednoduchá, což je její výhoda zejména při implementaci, ale i výrobní ceně, která dovolila rozšíření čteček i do levných telefonů. Na druhou stranu jde v podstatě jen o 2D otisk prstu, který rozhodně není tolik bezpečný. Naopak díky nižší přesnosti bývají často optické čtečky velmi rychlé. Obrovské problémy jim však dělají mokré nebo mastné prsty.

Kapacitní čtečka otisků prstů

Kapacitní čtečky jsou pokročilejší verzí snímání otisků prstů a v dnešní době zřejmě také asi nejpoužívanější. Jak už název napovídá, v tomto případě se nesleduje optický snímek prstu, ale jeho kapacita. Kůže je totiž vodivá, čehož se využívá i u samotných dotykových displejů, které tak dokáží rozpoznat, kde jste se displeje dotknuli.



Princip fungování kapacitní čtečky otisků prstů. Klíčová je zde různá kapacita v místě výstupku prstu a v mezeře mezi papilárními liniemi. (obr.: Android Authority)

Kapacitní čtečky jsou však mnohem citlivější, protože se skládají z hustého pole stovek až tisíců malých kondenzátorů. Jakmile dojde k přiložení prstu na čtečku, v místech přímého kontaktu se náboj v kondenzátoru změní. Tím, že jsou ale konečky prstů plné papilárních linií s drobnými mezírkami, náboj se změní jen v místě přímého dotyku, nikoliv ve zmíněných mezerách.

Díky tomu je schopen snímač pomocí změny kapacity konkrétních kondenzátorů sejmout jakousi 3D mapu papilárních linií na vašem prstu. Vzory těchto linií jsou navíc pro každého člověka unikátní, takže jde o velmi bezpečnou metodu snímání. Použité snímače ale bývají zpravidla větší, často o něco pomalejší, než ty optické a hlavně jsou i dražší, takže je i sami výrobci používají spíše u vyšších modelů.