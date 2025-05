Podívejte se, jaké iPhony chystá Apple až do roku 2027. Zmizí Plus, přibude Air a Fold

Apple přechází na dvě velká představení ročně, díky čemuž se výrazně změní očekávané plány společnosti co do počtu a typů uváděných iPhonů. Informace zveřejnil analytik Ming-Chi Kuo, který je tradičně velmi dobře obeznámený s děním v Applu. Podle jeho informací nás čekají doslova dva bláznivé roky naplněné iPhony.



Plán vydávání nových iPhonů až do roku 2027 podle analytika Ming-Chi Kuo

Letošní premiéra, která se uskuteční ve druhé polovině roku, je již bez debat. Apple na ní představí iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. V první polovině příštího roku se má dostat na trh iPhone 17e, což naznačuje, že tento model začne svými každoročními premiérami postupně přebírat otěže v segmentu cenově dostupnějších iPhonů.

Už příští rok bude hodně zajímavý

Pro nás bude zvláště zajímavá druhá polovina příštího roku, kdy má na trh přijít skládací iPhone Fold. Následovat jej bude i druhá generace ztenčeného iPhonu 18 Air a samozřejmě také iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. U nich je vidět daleko menší průstřel umístěný poblíž horního okraje displeje, což poněkud připomíná starší Androidy, pro které byly podobné displeje typické.

První polovina roku 2027 je vyhrazena pro základní modely – iPhone 18 a iPhone 18e. Ve druhé polovině roku 2027 přijde opět řada na to nejlepší, co dokáže Apple nabídnout. Konkrétně se máme těšit na druhou generaci skládacího iPhonu, na třetí generaci iPhonu Air nebo na topmodely iPhone 19 Pro a iPhone 19 Pro Max. Ty by měly přijít o průstřel displeje, protože se očekává, že Apple technologii Face ID konečně úspěšně zabuduje pod displej.

Pokud se všechny očekávané iPhony potvrdí, bude to, nejen pro fanoušky iPhonů, hodně náročný rok. Apple nám naservíruje hned dva typově nové telefony a bude zajímavé sledovat, jak se bude štěpit zájem uživatelů. Očekáváme, že se tak stane primárně na úkor současných uživatelů iPhonu Pro, kteří mohou přejít k tenčí variantě (nečekáme, že bude levnější) nebo ke skládacímu iPhonu, který bude zřejmě ještě dražší než iPhone Pro Max. Konkurenční skládací telefony s Androidem běžně startují na částce okolo 40 tisíc korun a navíc se připlácí za vyšší paměťové varianty.