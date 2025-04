Podivná mobilní zařízení z minulosti, která by mohla dostat druhou šanci. Ale s nutnými změnami

Když se podíváme do mobilní minulosti, najdeme v ní i s odstupem času spoustu zajímavých telefonů. A nebo přinejmenším řadu dobrých nápadů, které ve své době nebyly zpracované úplně ideálně nebo tyto nápady možná trochu předběhly dobu.



LG G Flex v roce 2013 rozhodně vyčníval nad ostatní rovné telefony

Když ještě existovalo LG, poměrně výrazně experimentovalo s designy telefonů. V paměti nám sice utkvěl otáčecí LG Wing, tato jihokorejská značka však zabodovala hlavně modelem LG G Flex. Telefon se zahnutým displejem měl své kouzlo a přesně vystihuje dobu, kdy se dvě velké korejské značky přetahovaly o to, kdo vyrobí smysluplnější telefon se zakřiveným displejem. LG mělo v nabídce tento „banán", Samsung zase u modelu Round, trochu nesmyslně, zakřivil displej telefonu opačně. Telefon od LG se však držel pohodlně zejména při volání a možná je škoda, že od něj LG tak rychle ustoupilo. Měl jen jednoho nástupce a pak se po něm slehla zem.



HTC Desire s QWERTY klávesnicí by i dnes (v modernizované podobě) splnil přání některých uživatelů. Místo něj vznikají podivná pouzdra, která přidají QWERTY klávesnici i skládacím véčkům

Když vidíme současné snahy dostat do telefonů QWERTY klávesnici, a to nejen do telefonů klasické konstrukce, ale i do véček, nezbývá než zavzpomínat na HTC Desire Z. Na svou dobu se jednalo o hodně extravagantně vypadající vysouvák, který měl netradiční konstrukci s pantem ve tvaru písmene Z. Při vysunutí se displej nejprve vzdálil od klávesnice a pak se zase vrátil zpět. Po podobných konstrukcích by možná i teď mohla být sháňka, a je škoda, že už jsou dnes telefony jen nudné dotykové placky.



Výměnný kryty Moto Mods

Moto Mods byla úžasná kolekce doplňků, která byla navržena pro „hračičky". Asi se neprodávala podle představ (jinak by existovala dodnes), ale těch možností! Foťák s větším fotočipem a kvalitnější optikou, powerbanka, reproduktor, ozdobné kryty – rozhodně bylo z čeho vybírat. Jako první s nápadem modularity přišla Motorola Moto Z v roce 2016 a po tři roky nás tato značka zásobovala různými extravagantními moduly. Kdyby byly tenčí a podporovaly MagSafe, dokázali bychom si je představit i dnes.



Motorola Flipout

Motorola Flipout zaujala už v roce 2010 miniaturními rozměry a otáčecí konstrukcí, která odhalila níže umístěnou klávesnici. Měla sice malý displej s QVGA rozlišením, ale právě tento kompaktní model by si dnes mohl najít slušnou uživatelskou základnu. Zvláště když vezmeme v potaz hardwarový vývoj za posledních 15 let, který pokročil nejen v oblasti uspořádání telefonů, ale také v bateriích, procesorech i fotoaparátech. Telefonu se nedá upřít ani nadčasovost – kdybyste jej dnes vytáhli z kapsy, lidé se za ním budou stále otáčet.



Mobilní fotografie byla „vyřešená“ už v roce 2012, proč se dnes výrobci ženou za umělou inteligencí a spoustou objektivů s miniaturními snímači?

A na závěr musíme uvést Samsung Galaxy Camera. Ve své době to byl prakticky fotoaparát s funkcí telefonu. Měl výsuvný objektiv, slušný snímač a optický zoom, tedy něco, co dnes výrobci dohánějí větším počtem snímačů nebo umělou inteligencí. Současné fotomobily budou mít stále stejné limity – malé snímače a miniaturní optiku. Výrobci místo toho experimentují s přídavnými objektivy, které šroubujete nebo magneticky přichytíte k telefonu, řešení mobilní fotografie přitom bylo na trhu už v roce 2012.

Samsung nejdříve vydal samostatnou řadu Galaxy Camera, posléze k tomu přidal i dva „Zoomové" modely. Ano, při používání telefonu vadil grip i výrazný objektiv, jenže za třináct let vývoje už by šlo podobné zařízení relativně dobře miniaturizovat. A kdyby se toho chopil Google s velmi dobrými fotografickými dovednostmi, možná by toto zařízení trumflo i všechny další experimenty fotomobilů ostatních značek. Foťák s funkcemi smartphonu ani dnes nezní špatně. A pokud by nebylo zařízení tak velké jako v minulosti, bral bych jej i dnes všemi deseti.